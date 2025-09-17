Topo

Notícias

Peru exibe fóssil de espécie singular de golfinho de 12 milhões de anos

17/09/2025 17h12

Paleontólogos apresentaram nesta quarta-feira (17) o fóssil de uma espécie pouco estudada de golfinho marinho, com 12 milhões de anos, encontrado no sul do Peru.

Com três metros e meio de comprimento, o esqueleto petrificado do espécime Lomacetus foi descoberto quase intacto durante escavações no deserto de Ocucaje, cerca de 350 km ao sul de Lima.

"É um tipo de golfinho, um animal que viveu há cerca de 12 milhões de anos", disse à AFP o paleontólogo de vertebrados Mario Gamarra, após uma coletiva de imprensa na sede do Instituto Geológico, de Mineração e Metalurgia (INGEMMET).

Segundo Gamarra, o Lomacetus "é semelhante às atuais toninhas, ou botos-do-mar, que vivem nas costas peruanas".

"Temos um esqueleto quase completo, o que permite realizar estudos mais detalhados sobre todo o animal, como se movia, como nadava, o que comia e quanto tempo vivia", explicou.

Ocucaje é considerada uma região de grande valor para a paleontologia.

Há pouco mais de duas décadas foram encontrados no deserto fósseis de duas baleias-anãs de quatro patas, além de golfinhos, tubarões e outras espécies do período Mioceno, iniciado há cerca de 23 milhões de anos e encerrado há aproximadamente 5 milhões.

cm/vel/mar/lm/rpr

© Agence France-Presse

As mais lidas agora

Chá de banana com cravo e canela que emagrece rápido: confira receita

Não é só o RG: veja o que mudou na CNH e entenda nova tabela de categorias

Laxante natural para soltar intestino preso: veja como preparar a bebida

Notícias

Wall Street fecha sem tendência definida após corte de juros do Fed

Lula sanciona PL da Adultização, afaga Congresso e manda recado a Trump

BC mantém Selic em 15% e diz que avaliará se patamar é suficiente para levar inflação à meta

Copom mantém Selic em 15% 

Governo de MG exonera servidores envolvidos em esquema de mineração ilegal

Cofundador da Ben & Jerry's deixa empresa após briga com Unilever sobre Gaza

Elaboração de regulação das big techs começou muito antes do tarifaço, diz Haddad

Com gol de Marquinhos, PSG goleia Atalanta (4-0) na estreia na Champions

Com 2 de Kane, Bayern vence Chelsea (3-1) na 1ª rodada da Champions

Polícia indicia 43 por fraudes em regra do Universidade Gratuita em SC

Banco Central dos EUA corta taxa de juros pela 1ª vez no ano