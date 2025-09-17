Peru exibe fóssil de espécie singular de golfinho de 12 milhões de anos

Paleontólogos apresentaram nesta quarta-feira (17) o fóssil de uma espécie pouco estudada de golfinho marinho, com 12 milhões de anos, encontrado no sul do Peru.

Com três metros e meio de comprimento, o esqueleto petrificado do espécime Lomacetus foi descoberto quase intacto durante escavações no deserto de Ocucaje, cerca de 350 km ao sul de Lima.

"É um tipo de golfinho, um animal que viveu há cerca de 12 milhões de anos", disse à AFP o paleontólogo de vertebrados Mario Gamarra, após uma coletiva de imprensa na sede do Instituto Geológico, de Mineração e Metalurgia (INGEMMET).

Segundo Gamarra, o Lomacetus "é semelhante às atuais toninhas, ou botos-do-mar, que vivem nas costas peruanas".

"Temos um esqueleto quase completo, o que permite realizar estudos mais detalhados sobre todo o animal, como se movia, como nadava, o que comia e quanto tempo vivia", explicou.

Ocucaje é considerada uma região de grande valor para a paleontologia.

Há pouco mais de duas décadas foram encontrados no deserto fósseis de duas baleias-anãs de quatro patas, além de golfinhos, tubarões e outras espécies do período Mioceno, iniciado há cerca de 23 milhões de anos e encerrado há aproximadamente 5 milhões.

cm/vel/mar/lm/rpr

© Agence France-Presse