Pepitas de ouro avaliadas em € 600 mil são roubadas do Museu Nacional de História Natural de Paris

O Museu Nacional de História Natural de Paris, um dos espaços científicos mais antigos e prestigiosos do mundo, foi palco de uma invasão e roubo na madrugada de terça-feira (16). Pepitas de ouro nativo foram furtadas da galeria de geologia e mineralogia, resultando em um prejuízo de cerca € 600 mil.

A ausência das pepitas foi percebida por uma funcionária da limpeza do museu, localizado no Jardim das Plantas, no 5° distrito da capital francesa. "O roubo envolveu várias peças de ouro nativo", o metal em sua forma natural, que faziam parte "das coleções nacionais", explicou o museu.

A polícia de Paris foi rapidamente acionada e a Brigada de Repressão ao Banditismo está encarregada das investigações. Segundo o site de notícias Ici Paris, os ladrões usaram um maçarico para "queimar e quebrar" o vidro blindado que protegia as pepitas expostas na galeria de geologia e mineralogia.

Para se infiltrar no museu, os criminosos utilizaram uma das saídas de emergência e, na fuga, chegaram a deixar suas ferramentas para trás. De acordo com informações obtidas pelo Ici Paris, cerca de seis quilos de ouro foram levados.

Além do prejuízo de centenas de milhares de euros, a direção do museu lamenta também "a perda de um valor patrimonial inestimável". A galeria de geologia e mineralogia permanecerá fechada ao público até a nova ordem, indicou a assessoria de imprensa do espaço.

Roubos em série em museus franceses

O incidente é registrado em um contexto crítico para os espaços culturais da França. Várias coleções públicas de obras vem sendo vítimas de roubos nos últimos meses.

No início deste mês, ladrões invadiram o museu nacional Adrien Dubouché, em Limoges, no centro da França, e furtaram dois pratos e um vaso de porcelana chinesa datados dos séculos XIV e XV, objetos classificados como "tesouros nacionais". Segundo a instituição, o prejuízo é estimado em € 6,5 milhões.

No final de julho, o Museu Nacional de História Natural de Paris já havia sido alvo de um ataque cibernético. Um ano antes, em 6 de agosto de 2024, durante os Jogos Olímpicos, mais de 40 museus franceses já haviam sido alvo de ataques cibernéticos com sequestro de dados.