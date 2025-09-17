O ministro da Previdência Social, Wolney Queiroz, garantiu para mães de crianças vítimas da síndrome congênita do vírus da zika que as indenizações por dano moral serão pagas no mês de outubro. Para a pensão vitalícia, ele estima que o benefício será disponibilizado nos próximos meses.

O que aconteceu

Governo vai indenizar e pagar pensão vitalícia às vítimas do vírus da zika. Os benefícios foram definidos pelo Ministério da Previdência Social e pelo INSS (Instituto Nacional do Seguro Social). As pastas se comprometem com os pagamentos a todas as crianças nascidas com deficiência permanente causada pela síndrome congênita associada ao vírus durante a gestação.

Indenização de R$ 50 mil será distribuída a partir do mês de outubro. O compromisso foi firmado pelo ministro da Previdência Social, Wolney Queiroz, em visita às mães de crianças vítimas do vírus da zika. A indenização por danos morais será paga uma única vez.

Pensão vitalícia mensal às vítimas terá o valor do teto previdenciário. Os primeiros pagamentos serão de R$ 8.157,41, equivalentes ao maior salário da Previdência em 2025, e estão previstos a partir de outubro. Segundo o Ministério da Previdência, o começo é mais demorado devido às mudanças de procedimentos internos e adaptação de sistema.

Benefício surge após 10 anos de luta das famílias vítimas do vírus da zika. "Está muito longe de ser justo", diz Germana Soares, fundadora da União de Mães de Anjos, que relata as iniciativas pelas indenizações desde 2015. "Fomos bater de gabinetes em gabinetes, de liderança em liderança de bancada. A gente sente, inicialmente, que o Estado brasileiro está admitindo que falhou conosco, que realmente errou com essas famílias", afirma ela.

Foram necessários 10 anos de luta para o Estado brasileiro admitir que somos vítimas de uma calamidade pública, da irresponsabilidade e da falta de saneamento básico, abastecimento de água adequado, recolhimento de lixo adequado, de controles e planos efetivos de controle do vetor, que é o Aedes aegypti.

Germana Soares, fundadora da União de Mães de Anjos

Como solicitar o auxílio

Requerimento para receber o benefício deve ser feito pelos canais de atendimento do INSS. Para a concessão, será necessária a apresentação dos seguintes documentos pelo aplicativo Meu INSS:

Documento de identificação

CPF (Cadastro de Pessoa Física) do requerente (a criança) e do representante legal

Laudo emitido por junta médica, privada ou pública, que comprove o diagnóstico da criança

Laudo deve ser elaborado em formulário padronizado, de forma legível e sem rasuras. Conforme as regras, o documento precisa trazer a identificação do paciente, o diagnóstico clínico e o histórico de acompanhamento médico. Além disso, assinatura, número do registro no Conselho de Classe e carimbo de todos os médicos integrantes da junta são obrigatórios.

Perícia Médica Federal fará a análise da conformidade do laudo. Para isso, o Ministério da Previdência Social solicita que também sejam apresentados, com o laudo médico, exames complementares pertinentes, relatórios médicos e demais documentos comprobatórios da síndrome congênita associada à infecção pelo vírus da zika.

Famílias já enquadradas na pensão vitalícia começam a receber antes. O grupo tratado com prioridade é formado por crianças que deixaram os critérios do BPC (Benefício de Prestação Continuada) e garantiram a pensão especial sob responsabilidade da União. "Quem já passou por essa perícia, em 2020, vai migrar automaticamente. Porém, as que ainda permanecem no BPC ou estão desassistidas por conta dos critérios de renda, vão ter que passar pela perícia", explica Germana

Progresso

Assistência havia sido autorizada pelo STF (Supremo Tribunal Federal). Em agosto, o ministro Flávio Dino autorizou o governo federal a pagar auxílio financeiro a vítimas da zika. A medida garante o pagamento sem a necessidade de cumprimento prévio de regras fiscais, como a Lei de Responsabilidade Fiscal e a obrigação de apresentar fonte de custeio ou estimativa de seu impacto financeiro.

A prioridade absoluta e a proteção integral, consagradas no artigo 227 da Constituição, impõem que o interesse das crianças e adolescentes prevaleça em situações de conflito normativo, especialmente quando se trata de assegurar prestações de natureza alimentar e assistencial, cuja ausência compromete a subsistência digna e o pleno desenvolvimento dessas pessoas.

Flávio Dino, ministro do STF

Auxílio financeiro às vítimas do vírus da zika havia sido vetado pelo governo federal. Estabelecida pela Lei 15.156/2025, a norma foi vetada pelo presidente Lula por questões fiscais. O benefício foi então garantido por meio de uma MP (Medida Provisória) editada pelo governo. Com a perda de validade da MP e a rejeição do veto presidencial pelo Congresso, a AGU (Advocacia-Geral da União) recorreu ao STF e obteve o parecer favorável aos pagamentos.