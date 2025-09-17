Pelo menos 50 refugiados sudaneses morreram em naufrágio no domingo (OIM)

Pelo menos 50 refugiados sudaneses morreram e 24 foram regatados, no domingo (14), após um naufrágio próximo a Tobruk, no leste da Líbia, informou à AFP nesta quarta-feira (17) a Organização Internacional para as Migrações (OIM).

"O trágico acidente ocorreu quando um incêndio foi declarado em um barco inflável que transportava 75 refugiados sudaneses", declarou a OIM.

"Pelo menos 50 vidas foram perdidas", acrescentou a mesma fonte, sem confirmar se entre as vítimas há mulheres e crianças. Por enquanto, o paradeiro do 51º passageiro é desconhecido.

Em uma publicação, a OIM pediu "medidas urgentes para acabar com essas tragédias no mar", especificando que o naufrágio ocorreu no domingo. Segundo a mesma fonte, a embarcação partiu de Tobruk e seguia para a Grécia.

A OIM proporcionou cuidados médicos aos 24 sobreviventes e "aqueles que precisaram foram transferidos para centros especializados", indicou a organização da ONU.

Entre 1º de janeiro de 13 de setembro, 456 pessoas perderam a vida e 420 desapareceram na perigosa rota marítima do Mediterrâneo Central, informou a OIM na Líbia na rede social X.

Desde o início de 2025, 17.402 migrantes foram interceptados e devolvidos à Líbia, entre eles 1.516 mulheres e 586 crianças, segundo a fonte.

A Líbia é um dos principais pontos de trânsito para migrantes e refugiados provenientes da África Subsaariana que fogem das guerras e da pobreza em seus países e tentam chegar à Europa de maneira irregular.

© Agence France-Presse