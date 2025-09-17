PEC: 'Governo precisa se separar de quem blinda corruptos', diz Sâmia

A aprovação da PEC da Blindagem coloca o Congresso a serviço de quem busca escapar da Justiça, afirma Sâmia Bomfim, deputada federal do Psol, no UOL News, do Canal UOL. Segundo ela, a proposta aprovada dificulta investigações, amplia o foro privilegiado e reforça uma unidade entre grupos envolvidos em corrupção e tentativas de golpe. Sâmia critica a postura de parte do PT e cobra posicionamento firme do governo.

Foi de fato frustrante, um grande erro desses parlamentares da base do governo que votaram a favor da PEC da Blindagem. Tenho certeza que vão sentir a pressão da sociedade brasileira, porque é um dos temas de maior repercussão no país. Não podia ser diferente, porque a gente está falando do Congresso autorizar ou não o prosseguimento de investigações, de prisão, inclusive em flagrantes de crime inafiançável. Então é gravíssimo, é escandaloso, e sem dúvida a conta vai ser cobrada pelos parlamentares que coadunaram com essa posição. Sâmia Bomfim

A PEC está claramente a serviço, por um lado, dos golpistas que querem retalhar o sofrimento do Tribunal Federal e evitar novas prisões, mas está sobretudo a serviço daqueles que se envolvem em grandes escândalos de corrupção, seja do orçamento secreto ou outros esquemas. Então é uma unidade entre golpistas e corruptos enquanto esquecem ou jogam de lado pautas que são pautas populares e necessárias. Sâmia Bomfim

A parlamentar considera vergonhoso que integrantes do PT tenham votado a favor da PEC, apesar da orientação oficial contrária. Ela diz que preferia ver o governo federal atuando de forma clara contra a proposta.

Eu como uma parlamentar do Psol, um partido que se encontra na base do governo, preferiria que a orientação do governo ali no painel tivesse sido contrária à PEC da blindagem por motivos óbvios, porque eu acho que, enfim, é uma posição política que diz muito para a sociedade brasileira e também para o parlamento. Eu entendo que pelo menos o líder do PT ter orientado contra a PEC é uma sinalização importante. Sâmia Bomfim

Claro, o governo não chegou a se envolver diretamente, disputar para que os parlamentares votassem contrariamente. Mas aí eu acho que se separar politicamente desse bloco é correto, é um ganho. O governo conseguir explicar para a sociedade que a prioridade dele são pautas voltadas para os interesses da população e não para a blindagem de criminosos, seja de corruptos ou de golpistas, É um gesto importante. Acredito que esses parlamentares da base do governo que votaram a favor da blindagem atrapalham esse objetivo. Mas, de todo modo, uma posição explícita, seja por parte dos ministros, do presidente Lula, auxilia nessa diferenciação que eu espero que a sociedade brasileira possa fazer. Sâmia Bonfim

