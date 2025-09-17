Topo

PEC da Blindagem é mais perigosa do que anistia, diz Letícia Casado

Do UOL, em São Paulo

17/09/2025 17h58

A PEC da Blindagem traz risco maior ao sistema político do que o projeto de anistia e favorece interesses de parlamentares acima do interesse público, afirmou a colunista Letícia Casado, no UOL News - 2ª edição, do Canal UOL.

A proposta, já aprovada pela Câmara e agora no Senado, exige aval prévio do Congresso para investigar ou julgar parlamentares no Supremo Tribunal Federal (STF) e amplia o foro privilegiado, dificultando a responsabilização de políticos e presidentes de partidos. O debate ganhou força após denúncias de que deputados como Eduardo Bolsonaro (PL-SP) seriam beneficiados.

Eduardo está lá nos EUA recebendo salário e todos os benefícios que tem como parlamentar. Continua tendo voz e mandato. Ele está sendo investigado em um inquérito justamente pela atuação dele em relação ao STF nos EUA. No meio disso tudo, os deputados aprovam a PEC da Blindagem.

Eduardo é um dos beneficiados por esse projeto que foi aprovado ontem. Salvam o mandato, a voz e o salário dele lá nos EUA e só estamos discutindo coisas que sempre são de acordo com os interesses dos parlamentares, nunca em relação ao interesse da população.

Eu ousaria dizer que a PEC da Blindagem é muito maior e muito mais perigosa do que o projeto de anistia, porque é algo favorecendo 513 [deputados federais] e mais 81 [senadores]. Está uma situação bem difícil. É um momento bem delicado que estamos vendo aqui no Congresso Nacional. Letícia Casado, colunista do UOL

O UOL News vai ao ar de segunda a sexta-feira em duas edições: às 10h, com apresentação de Fabíola Cidral, e às 17h, com Diego Sarza. Aos sábados, o programa é exibido às 11h e 17h, e aos domingos, às 17h.

Onde assistir: Ao vivo na home UOL, UOL no YouTube e Facebook do UOL. O Canal UOL também está disponível na Claro (canal nº 549), Vivo TV (canal nº 613), Sky (canal nº 88), Oi TV (canal nº 140), TVRO Embratel (canal nº 546), Zapping (canal nº 64), Samsung TV Plus (canal nº 2074) e no UOL Play.

Veja a íntegra do programa:

