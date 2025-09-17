Topo

PEC da Blindagem, aprovada na Câmara, é impunidade? E a anistia?

Câmara aprova a PEC da Blindagem --ou da Bandidagem, como preferem seus críticos - Pablo Valadares/Câmara dos Deputados
Roger Modkovski
do UOL

17/09/2025 18h38

A Câmara dos Deputados aprovou nesta terça-feira a chamada PEC da Blindagem (ou, segundo alguns, PEC da Bandidagem), que amplia a proteção de parlamentares contra abertura de inquéritos e prisão —gerando fortes críticas da imprensa, da sociedade civil e mesmo de políticos. O texto vai agora para o Senado.

Para o jornalista Josias de Souza, a PEC transforma o Congresso em um bunker para o crime organizado. Com ela, segundo Josias, criminosos que até agora financiavam a eleição de representantes seus para o parlamento vão querer eles mesmos se candidatar para se livrar da Justiça.

Josias também reflete: a amoralidade não chega ao Congresso por mero acaso, mas pelo descaso do eleitor e pelo que chama de "normalização do jeitinho".

O colunista Leonardo Sakamoto dá um bom exemplo: segundo ele, a PEC da Blindagem vai proteger parlamentares que forem flagrados se beneficiando de trabalho análogo à escravidão.

E Carla Jimenez questiona: com que moral os parlamentares blindados poderão, agora, apontar desvios de conduta do Executivo e do Judiciário?

Agora, a anistia?

Letícia Casado informa que, após obterem a blindagem, o centrão e a oposição agora miram a urgência da anistia, ainda não se sabe em que formato, nem se incluindo ou não Bolsonaro, recém-condenado por tentativa frustrada de golpe de Estado.

E os 12 deputados do PT que votaram pela PEC? Eles argumentaram ao partido, relata Daniela Lima, que fizeram isso para derrubar a anistia.

Josias de Souza: Deputados fazem do Congresso bunker para o crime organizado

Josias de Souza: Amoralidade não chega ao Congresso por mero acaso

Leonardo Sakamoto: PEC da Blindagem protege parlamentares flagrados com trabalho escravo

Carla Jimenez: PEC da Blindagem e Eduardo: o deboche dos deputados com o nosso voto

Letícia Casado: Após se unirem por blindagem, centrão e oposição miram urgência da anistia

Daniela Lima: Apoio à PEC da Blindagem foi para derrubar anistia, dizem petistas à sigla

Daniela Lima: PEC da Blindagem não passa no Senado, diz presidente da CCJ

Raquel Landim: Blindagem se estende para estados e protege deputados ligados ao crime

Natália Portinari: Elmar, Eduardo: PEC da Blindagem beneficia deputados investigados no STF

Reinaldo Azevedo: Falso! Não há como sustar investigações. A Câmara e os que roubam uma nação

Josette Goulart: Engenheiros da Blindagem

Amanda Klein: Cúpula da Câmara aprova blindagem, mas quer conter anistia

