Com PEC da Blindagem aprovada, 'PEC da Bandidagem' lidera trending topics

O termo "PEC da Bandidagem" chegou ao topo dos assuntos mais comentados do X (antigo Twitter) no Brasil após a Câmara aprovar uma mudança na Constituição que dificulta investigações contra parlamentares e presidentes de partidos suspeitos de cometer crimes.

O que aconteceu

O termo "PEC da Bandidagem" é uma reação crítica das redes sociais à chamada PEC da Blindagem. Ela impede que deputados e senadores sejam investigados e julgados criminalmente pelo STF (Supremo Tribunal Federal).

Expressão teve mais de 1,3 milhão de menções nas últimas 24 horas. A informação é de um monitoramento feito pela Nexus - Pesquisa e Inteligência de Dados.

Outros termos relacionados à PEC também dominaram os trending topics hoje. "PEC da Blindagem" ficou em segundo lugar, com 965 mil menções. "Câmara" figurou em terceiro lugar, sendo citada 800 mil vezes. "PEC da impunidade" apareceu na 5ª posição do ranking (843 mil), que também trouxe termos como "IR isento já" (6º lugar, 523 mil menções) e "Congresso inimigo do povo" (9ª posição, 232 mil citações). Segundo a Nexus, a ordem dos trending topics respeita uma série de variáveis que vão além do número de citações ao termo, como o fator novidade.

Nome de Hugo Motta (Republicanos-PB), presidente da Câmara, também figurou na nuvem dos termos mais mencionados do X. Segundo a Nexus, o pico de debates sobre a aprovação da PEC da Bindagem ocorreu às 22h de ontem, já quando o texto tinha sido aprovado em dois turnos na Casa.

Reação à PEC da Blindagem foi maior do que na crise do IOF. Uma amostra de 438 mil publicações em português coletadas pelo levantamento, feitas por cerca de 60 mil usuários únicos entre ontem e hoje de manhã, já atinge 33 milhões de impressões (quantidade de vezes que tais conteúdos são vistos nas telas).

Alcance das publicações é 134% superior a de publicações feitos na crise do IOF. Naquela ocasião, no início de julho, o Congresso derrubou um decreto do presidente Lula que aumentava a alíquota do imposto, desencadeando uma reação do governo, da base aliada de Lula e de parte da sociedade civil.

O que é a PEC da Blindagem

Com a PEC, parlamentares só poderão ser investigados se houver autorização do Congresso. Para abertura de processo, seria necessário votação por maioria absoluta na Câmara ou no Senado —ou seja, de 50% dos votos da Casa mais um. As Casas terão 90 dias para votar, a partir do pedido do STF para investigar.

Parlamentares também só poderão ser presos com autorização dos seus pares. De novo, a decisão se dará por maioria absoluta, e o prazo de 90 dias se repete. A regra atual já exige que a prisão seja autorizada pelo Senado ou a Câmara.

Proposta ainda precisa passar pelo Senado. O texto foi aprovado na Câmara por 353 votos a 134 no primeiro turno, e 344 a 133 no segundo. Eram necessários, pelo menos, 308 em cada. Segundo o relator da proposta, Cláudio Cajado (PP-BA), há acordo com o Senado para votar a PEC nesta semana. Após aprovação nas duas Casas, o texto é promulgado, sem necessidade de sanção presidencial.