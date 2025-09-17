Passagem aérea, alimentos e gasolina puxam deflação ao consumidor no IGP-10 de setembro

As quedas nos preços das passagens aéreas, dos alimentos e da gasolina puxaram a deflação ao consumidor medida pelo Índice Geral de Preços - 10 (IGP-10) em setembro, informou nesta quarta-feira, 17, a Fundação Getulio Vargas (FGV). O Índice de Preços ao Consumidor (IPC-10) passou de uma alta de 0,18% em agosto para uma queda de 0,13% em setembro.

No ranking de principais alívios em agosto figuraram passagem aérea (-5,59%), tomate (-13,09%), cinema (-13,53%), gasolina (-0,41%) e protetores para a pele (-5,58%). Na direção oposta, houve pressão de refeições em bares e restaurantes (0,84%), plano de saúde (0,46%), banana prata (4,78%), ônibus urbano (1,07%) e licenciamento-IPVA (0,42%).

Em relação ao mês anterior, cinco das oito classes de despesa registraram taxas de variação mais baixas: Saúde e Cuidados Pessoais (de 0,78% em agosto para 0,02% em setembro), Habitação (de 0,49% para 0,07%), Despesas Diversas (de 1,30% para -0,14%), Educação, Leitura e Recreação (de -0,09% para -0,70%) e Alimentação (de -0,26% para -0,37%).

As taxas foram mais elevadas nos grupos Transportes (de -0,27% para -0,03%), Vestuário (de 0,04% para 0,21%) e Comunicação (de -0,01% para 0,05%).