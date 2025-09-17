Zanini: 'PEC da blindagem é sincericídio de deputados que buscam proteção'

A aprovação da PEC da Blindagem mostra o peso do corporativismo e a busca de proteção por deputados, avalia Fábio Zanini, editor da coluna Painel da Folha de S. Paulo, no UOL News, do Canal UOL. Zanini destaca que a Câmara aprovou com ampla maioria a proposta que dificulta investigações e processos criminais contra parlamentares, retomando mecanismos extintos em 2001. O colunista critica o discurso de blindagem usado por deputados durante a votação.

Ontem, nessa votação, tivemos vários exemplos de sincericídios de deputados que vão ali no plenário e que, abertamente, dizem que buscam proteção, buscam blindagem, não querem ser investigados pelo Supremo. O Supremo é usado como um álibi, nesse caso, por esses parlamentares, por esses deputados, para essa aprovação. Quer dizer, a justificativa é de que, ao longo dos últimos anos, o Supremo foi interferindo no funcionamento do Congresso, perseguindo, entre aspas, deputados sem direito à defesa. Fábio Zanini

O colunista diz que a PEC faz o país retroceder 25 anos, voltando ao período em que denúncias contra parlamentares eram barradas por blindagem política.

Nós estamos voltando 25 anos no tempo, nós estamos voltando a uma situação anterior a 2001, nós estamos voltando ao século 20, em que a gente cansava de ver notícias de deputados investigados, deputados que eram alvos de denúncias, deputados com indícios fortíssimos de corrupção, mas que não eram investigados, que não eram processados, justamente porque havia essa blindagem. Fábio Zanini

Zanini rebate os deputados - de todos os lados - que justificam a blindagem como proteção contra investigações.

Para você não ter a Polícia Federal na sua casa, basta não fazer nada de errado. É uma inversão de valores tão absurda, tão evidente. Então, para não ter a Polícia Federal, tem que ter uma blindagem. Não, meu amigo, para não ter a Polícia Federal, não faça nada de errado e você não terá a Polícia Federal na sua casa. Fabio Zanini

O UOL News vai ao ar de segunda a sexta-feira em duas edições: às 10h, com apresentação de Fabíola Cidral, e às 17h, com Diego Sarza. Aos sábados, o programa é exibido às 11h e 17h, e aos domingos, às 17h.

Onde assistir: Ao vivo na home UOL, UOL no YouTube e Facebook do UOL. O Canal UOL também está disponível na Claro (canal nº 549), Vivo TV (canal nº 613), Sky (canal nº 88), Oi TV (canal nº 140), TVRO Embratel (canal nº 546), Zapping (canal nº 64), Samsung TV Plus (canal nº 2074) e no UOL Play.

Veja a íntegra do programa: