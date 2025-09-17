Topo

Para executiva, marketing vive dilema: Pessoas só têm 7 segundos de atenção

do UOL

Renato Pezzotti

Colaboração para o UOL, em Piracicaba (SP)

17/09/2025 05h30

'Publicidade boa de verdade fala com o Brasil inteiro. A questão, hoje, é que as pessoas têm apenas sete segundos de atenção'. Essa é a opinião de Barbara Soalheiro, fundadora da Mesa Company, agência/consultoria que já trabalhou para marcas como Coca-Cola, Google e Gerdau e atendeu personalidades como o jogador de basquete Kobe Bryant e a atriz Naomi Watts.

Barbara foi a entrevistada do episódio 221 do programa Mídia e Marketing, em sua edição especial de seis anos. A executiva ainda fala sobre a atuação dos CMOs dentro das empresas e empresta seu olhar jornalístico à publicidade - veja, acima, a entrevista na íntegra.

Confira outros destaques:

O modelo de trabalho era pouco eficiente quando fundamos a Mesa. O mundo corporativo desperdiçava recursos, precisávamos fazer mais juntos do que se fazia. Hoje é normal resolver os problemas juntos.
a partir de 2:11

Detesto sprints e workshops. Para mim, isso são apenas métodos para exercícios, não são tomadas de decisão. Não começo a trabalhar sem que eu tenha tudo para que o problema em questão seja resolvido.
a partir de 4:06

Se você pedir para as pessoas construírem coisas concretas, elas vão chegar numa solução. Já trabalhamos com pessoas como Kobe Bryant, Naomi Watts e David Beckham. Mesmo essas pessoas saíram transformadas.
a partir de 6:09

Alguns tomadores de decisão são abertos ao aprendizado. Isso é a grande coisa para a gente treinar no mundo de hoje. É interessante você ver um líder que faz muita pergunta, enquanto outros já estão com a solução na cabeça. O segundo grupo perde muito mais tempo, sempre.
a partir de 15:20

Antes, o dinheiro estava separado por silos. Hoje, temos um desafio, que é o do negócio. O CMO, agora, está num lugar muito estratégico. Hoje não em dia não se encontra um CMO bem-sucedido que não entenda muito por dentro do negócio. O Brasil, especialmente, é ainda melhor nesse sentido. Os CMOs brasileiros estão ainda mais conectados com os resultados de negócios.
a partir de 16:31

Na dinâmica da publicidade, em geral, se fala diz sim para tudo na frente do cliente. Quando ele sai da sala, é retratado como grande obstáculo para que coisas maravilhosas aconteçam.
a partir de 19:30

Eu sou uma otimista quando a gente fala de novas tecnologias. O mundo muda. Isso não é um problema. O ser humano é criativo por natureza. Todo nosso imaginário é de que criamos coisas. É impossível a inteligência artificial matar isso. Precisamos treinar a criatividade independente da IA.
a partir de 23:35

Não dá para a publicidade ser só bucólica. Os grandes publicitários sempre foram muito ligados ao negócio. Publicidade boa de verdade fala com o Brasil inteiro. A questão, hoje, é que as pessoas têm apenas 7 segundos de atenção.
a partir de 27:39

