Topo

Notícias

Papa Leão XIV denuncia deslocamento 'forçado' dos moradores de Gaza

17/09/2025 06h47

O papa Leão XIV expressou nesta quarta-feira (17) sua solidariedade com os moradores de Gaza e denunciou que "mais uma vez" foram deslocados de maneira "forçada", no segundo dia da grande ofensiva terrestre israelense na Cidade de Gaza. 

"Expresso minha profunda solidariedade ao povo palestino em Gaza, que continua vivendo com medo e sobrevivendo em condições inaceitáveis, e que mais uma vez é forçado a deixar sua terra", declarou o papa americano ao final de sua audiência geral semanal no Vaticano.

Centenas de milhares de habitantes da Cidade de Gaza saíram da localidade, o principal núcleo urbano da Faixa, devido à ofensiva israelense, que tem o objetivo declarado de destruir o movimento islamista Hamas.

"Renovo meu apelo por um cessar-fogo, a libertação dos reféns, uma solução diplomática negociada e o pleno respeito ao direito humanitário internacional", enfatizou Leão XIV.

cmk/ams/avl/pb/fp

© Agence France-Presse

As mais lidas agora

Rodriguinho critica Yasmin Brunet no BBB 24: 'Não está jogando'

PIS ANO-BASE 2023 CAI NESTA SEMANA ANTECIPADO? Veja CALENDÁRIO

SALÁRIO MÍNIMO TERÁ NOVO AUMENTO após o CARNAVAL? Entenda

Notícias

Aprovação do governo Lula fica estável e defesa da soberania é bem avaliada

PF mira grupo suspeito de esquema bilionário de exploração de minério em MG

Câmara aprova em dois turnos PEC da Blindagem, que protege parlamentares

Israel anuncia nova rota 'temporária' para acelerar fuga dos moradores da Cidade de Gaza

Viúva diz que testes indicam que Navalny foi envenenado

RJ: cenário epidemiológico de covid-19 tem tendência de redução

Genial/Quaest: para 54%, Bolsonaro participou de tentativa de golpe

Papa Leão XIV denuncia deslocamento 'forçado' dos moradores de Gaza

Brasil e China promovem em São Paulo Fórum de Cooperação Financeira

Israel ataca mais de 150 alvos na Cidade de Gaza e abre novo corredor para fuga de moradores

Exportações do Japão para EUA registram queda de quase 14% por impacto das tarifas