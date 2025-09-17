Papa lamenta situação "inaceitável" dos palestinos em Gaza e pede trégua

CIDADE DO VATICANO (Reuters) - O papa Leão 14 denunciou nesta quarta-feira as condições "inaceitáveis" enfrentadas pelos palestinos em Gaza, expressando solidariedade aos civis e renovando seu apelo por um cessar-fogo na guerra entre Israel e o Hamas.

"Expresso minha profunda proximidade com o povo palestino em Gaza, que continua a viver com medo e a sobreviver em condições inaceitáveis, forçado mais uma vez a deixar sua terra", disse o papa em sua audiência geral semanal no Vaticano.

Israel lançou um grande ataque terrestre contra a Cidade de Gaza na terça-feira, forçando centenas de milhares de pessoas a fugirem de suas casas em meio ao que os residentes disseram ser o bombardeio mais pesado em dois anos de guerra.

O papa renovou seu apelo por uma trégua, pela libertação dos reféns mantidos em Gaza e por uma solução diplomática negociada para o conflito. Ele pediu aos fiéis que se juntem a ele em oração "para que uma aurora de paz e justiça possa surgir em breve".

Leão, o primeiro papa dos EUA, vem intensificando seus apelos para o fim da guerra em Gaza nas últimas semanas.

No início deste mês, o papa se encontrou com o presidente israelense Isaac Herzog no Vaticano. Em uma declaração incomumente longa, o Vaticano disse que Leão havia lamentado a "trágica situação em Gaza" com Herzog.

(Por Crispian Balmer)