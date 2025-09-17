Topo

Palmeiras vence River (2-1) em Buenos Aires e fica mais perto das semis da Libertadores

17/09/2025

O Palmeiras garantiu uma valiosa vitória por 2 a 1 fora de casa sobre o argentino River Plate no jogo de ida das quartas de final da Copa Libertadores, disputado na noite desta quarta-feira (17), no Estádio Monumental, em Buenos Aires. 

Diante de um público de aproximadamente 85 mil pessoas, o paraguaio Gustavo Gómez (5') e Vítor Roque (41') colocaram o 'Verdão' na frente no primeiro tempo. 

Lucas Martínez Quarta diminuiu quase no fim (89') e deu um pouco de fôlego ao 'Millonario'. 

O jogo de volta será disputado na próxima quarta-feira, em São Paulo. 

Quem avançar vai enfrentar nas semifinais o vencedor do confronto entre LDU e São Paulo, cujo jogo de ida será disputado nesta quinta-feira, em Quito. 

No início do jogo desta quarta, o River Plate tentou dominar com uma formação 3-5-2, mas os planos do técnico Marcelo Gallardo foram frustrados logo no início, quando os visitantes marcaram na primeira tentativa. 

O novo reforço do Palmeiras, Andreas Pereira, que levou perigo em todas as situações de bola parada, cobrou um escanteio, e o capitão Gustavo Gómez subiu para cabecear no canto direito, superando Franco Armani, que já estava batido.

- Palmeiras domina o Monumental -

"Enfrentamos um grande adversário, um dos melhores times da América do Sul. Fizemos um ótimo primeiro tempo, poderíamos ter aberto uma vantagem maior, mas o segundo tempo não foi fácil para nós, ficamos um pouco atrás... Ainda não acabou", disse o paraguaio. 

O gol foi um duro golpe para o River e deu força para o Palmeiras, que passou a dominar o jogo completamente, determinado a vencer todos os duelos individuais e capaz de encontrar espaços para avançar contra o 'Millonario', que parecia desnorteado. 

Liderados pelo bom trabalho de Aníbal Moreno e Pereira no meio-campo, os brasileiros controlaram o ritmo da partida, chegando a pressionar Armani, enquanto o time da casa começou a acumular faltas e cartões amarelos. 

O River estava tão distante da meta do time brasileiro que só conseguiu um chute de longe aos 27 minutos, por meio de Paulo Díaz.

A superioridade do time paulista foi recompensada antes do intervalo com uma boa jogada que começou pela direita, na qual José Manuel "Flaco" López segurou a marcação e, quase de costas para o gol, tocou para Vítor Roque, que entrou pelo meio e finalizou com um toque rasteiro e sutil.

- Gallardo faz mudanças -

Gallardo mexeu no intervalo e alterou a formação tática (4-3-1-2). O River passou a dominar a bola e o campo, encurralando o Palmeiras, que recuou cedo demais para manter a vantagem que havia construído.

Mas o time argentino só começou a adotar uma abordagem mais agressiva com a entrada do colombiano Juanfer Quintero, que deu mais precisão nos passes e levou perigo com um chute de pé esquerdo que fez Weverton se esticar. 

E o River, que poderia ter sido goleado no primeiro tempo, marcou a dois minutos do fim com um chute forte de Martínez Quarta em que a bola foi levemente desviada e enganou o goleiro brasileiro. 

Restavam poucos minutos dos acréscimos e, com muita garra, o time da casa chegou perto do empate, com um chute de Miguel Borja que desviou em um zagueiro. 

O Palmeiras conquistou a vitória, mas por outro lado saiu com a sensação de que poderia ter praticamente garantido a classificação. 

"Demos um tempo de presente (...) No segundo tempo, mostramos uma imagem melhor, tivemos o controle, mas infelizmente não conseguimos empatar. O confronto ficou em aberto", considerou Nacho Fernández, um dos principais jogadores do River.

Escalações: 

River Plate: Franco Armani - Juan Portillo, Paulo Díaz (Lucas Martínez Quarta 46'), Lautaro Rivero - Gonzalo Montiel, Kevin Castaño, Enzo Pérez (cap) (Juan Quintero 46'), Ignacio Fernández (Santiago Lencina 77'), Marcos Acuña - Maximiliano Salas (Miguel Borja 77'), Sebastián Driussi (Facundo Colidio 57'). Técnico: Marcelo Gallardo.

Palmeiras: Weverton - Khellven, Gustavo Gómez (cap), Murilo, Joaquín Piquerez - Andreas Pereira (Raphael Veiga 73'), Aníbal Moreno (Emiliano Martínez 69'), José Manuel López, Lucas Evangelista (Allan Elias 85'), Felipe Anderson (Bruno Fuchs 85') - Vitor Roque (Facundo Torres 73'). Técnico: Abel Ferreira.

str/raa/aam

© Agence France-Presse

