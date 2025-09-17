'Irmão do Mounjaro' tem eficácia superior à da semaglutida oral, diz estudo

Um novo estudo, realizado pela farmacêutica Eli Lilly, sugere que a orforgliprona, um remédio experimental de uso oral, supera outro medicamento (a semaglutida oral) na redução de peso e controle glicêmico em pacientes com diabetes tipo 2.

O que aconteceu

O estudo comparou o uso de orforgliprona (nas dosagens de 12 mg e 36 mg) com a semaglutida oral (7 mg e 14 mg) durante 52 semanas. A pesquisa foi feita com 1.698 adultos com diabetes tipo 2 que não tinham controle adequado da doença com a metformina, um medicamento amplamente prescrito para pacientes com diabetes. O estudo ainda é preliminar e não foi publicado em periódico científico revisado por pares.

A hemoglobina glicada (indicador importante para acompanhar o diabetes) caiu em média 2,2% com a dose alta de orforgliprona, contra 1,4% com a semaglutida oral. Na perda de peso, os participantes com dose alta de orforgliprona emagreceram em média 8,9 kg (9,2%), enquanto os do grupo da semaglutida oral perderam 5 kg (5,3%).

Esses resultados, combinados à apresentação oral, uma vez ao dia da orforgliprona e sua ampla escalabilidade, reforçam seu potencial para o controle da diabetes tipo 2.

Kenneth Custer, vice-presidente executivo e presidente de Saúde Cardiometabólica da Lilly, em nota

A Eli Lilly, que também é a fabricante do Mounjaro (medicamento injetável), planeja submeter a orforgliprona às agências regulatórias no ano que vem. Já a semaglutida oral está disponível no mercado: é vendida com o nome comercial Rybelsus pela Novo Nordisk, farmacêutica que fabrica o Ozempic e também está desenvolvendo outro medicamento oral para perda de peso.

O desenvolvimento de um comprimido eficaz para emagrecer é uma das estratégias das farmacêuticas —entende-se que as pílulas podem aumentar a adesão ao tratamento contra a obesidade, principalmente entre pessoas que evitam injeções.

Segurança do uso

Os efeitos adversos mais frequentes da orforgliprona foram gastrointestinais e, em geral, leves a moderados, segundo a pesquisa. A Eli Lilly afirma que o estudo mostrou que a substância mantém um "perfil de segurança e tolerabilidade" consistente com pesquisas anteriores.

Já as taxas de descontinuação do uso devido a eventos adversos foram maiores para a orforgliprona em relação à semaglutida oral. Os índices foram de 8,7% (12 mg) e 9,7% (36 mg) para orforgliprona, contra 4,5% (7 mg) e 4,9% (14 mg) para semaglutida oral.

O que é orforgliprona e para que serve?

Orforgliprona é um medicamento em forma de comprimido, tomado uma vez por dia. Ele atua no corpo imitando um hormônio chamado GLP-1, que ajuda a controlar a fome, reduzir o peso e melhorar o metabolismo —assim como Ozempic e Mounjaro, estes dois injetáveis.