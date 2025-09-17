Topo

Notícias

Oposição diz ter acordo com Motta para pautar rito célere de projeto de anistia

Brasília

17/09/2025 08h05

O líder da oposição na Câmara, Luciano Zucco (PL-RS), afirmou nesta que há um acordo com o presidente da Casa, Hugo Motta (Republicanos-PB), para pautar hoje o requerimento de urgência do projeto que prevê uma anistia para os condenados pelos atos golpistas de 8 de janeiro de 2023. O Estadão/Broadcast apurou, no entanto, que o Senado, comandado por Davi Alcolumbre (União Brasil-AP), deve deixar na gaveta qualquer proposta de anistia ampla que avance na Câmara e chegue à Casa.

"Pode ter certeza de que nós vamos pautar a urgência da anistia e aprovar a urgência da anistia e, depois, na sequência, o mérito", disse Zucco, depois de participar de uma reunião de líderes na residência oficial de Motta. "Já estamos trabalhando, também com o líder Sóstenes (Cavalcante), um texto, visto que todos nós assistimos, na semana passada, a um teatro", declarou o deputado, em referência ao julgamento que levou à condenação de Jair Bolsonaro (PL) e outros sete réus pela trama golpista. O ex-presidente foi condenado pela Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF) a 27 anos e três meses de prisão.

Ontem, mais cedo, o presidente da Câmara havia dito que nova reunião com líderes será realizada hoje para tratar do perdão ao 8 de Janeiro. A cúpula do Senado, por sua vez, pretende engavetar um eventual projeto de anistia ampla que a Câmara venha a aprovar. A avaliação é a de que um texto polêmico só pode avançar no Congresso se houver acordo prévio entre as Casas.

PACHECO. Alcolumbre incumbiu o ex-presidente do Senado Rodrigo Pacheco (PSD-MG) de elaborar uma proposta de revisão de penas de condenados que estiveram na Praça dos Três Poderes no dia 8 de janeiro de 2023. O texto, no entanto, não beneficiaria os sentenciados por, efetivamente, tramar um golpe, como Bolsonaro. Esse texto passou a ser chamado de "anistia light". É rechaçado por bolsonaristas, que defendem uma anistia que alcance o ex-presidente.

Regimentalmente, um projeto cuja tramitação se inicia pela Câmara precisa passar pelo Senado. Se houver modificações, ele é devolvido aos deputados, que analisam se aceitam ou não as alterações. Isso significa que cabe aos deputados a palavra final. Se a tramitação começar pelo Senado, a regra se inverte. Por isso, a cúpula do Senado não deseja discutir eventual texto de anistia ampla que venha da Câmara, o que evitaria que os deputados anulassem as mudanças feitas pelos senadores.

A ministra da Secretaria de Relações Institucionais, Gleisi Hoffmann, criticou o projeto de anistia. "Vamos nos posicionar contra e trabalhar para derrubar o pedido de urgência", declarou.

As mais lidas agora

Não é só o RG: veja o que mudou na CNH e entenda nova tabela de categorias

Chá de banana com cravo e canela que emagrece rápido: confira receita

Suco ideal para eliminar fezes sem dor: veja receita para soltar intestino

Notícias

7 em 10 no ensino médio usam IA, mas só 1/3 foi orientado

Apoio ao impeachment de Moraes cai e maioria dos brasileiros rejeita medida, diz Genial/Quaest

Comissão da UE propõe sanções contra Israel por guerra em Gaza

Genial/Quaest: 49% avaliam como exagerada pena de 27 anos de prisão imposta a Bolsonaro

Chanceler alemão acusa Putin de assassinato e de tentar desestabilizar o Ocidente

Oposição diz ter acordo com Motta para pautar rito célere de projeto de anistia

Lula edita MP com crédito extraordinário para renegociação de dívidas rurais

Entenda a "PEC da Blindagem", que protege congressistas de processos

Dezenove detidos na Espanha por homicídios em embarcação que transportava migrantes

Viúva de opositor russo Navalny diz que ele morreu envenenado

Desaprovação do governo Lula é de 51%, aponta Genial/Quaest; 46% aprovam