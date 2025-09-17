Topo

Operadores elevam chance de corte de juros pelo Fed em outubro após decisão de setembro

17/09/2025 15h31

NOVA YORK (Reuters) - Operadores de futuros da taxa de juros dos Estados Unidos aumentaram ainda mais as apostas de que o Federal Reserve fará outro corte na taxa de juros na reunião de outubro, com uma probabilidade de 94%.

Essa chance era de 71% antes da decisão do Fed desta quarta-feira de cortar os juros em 25 pontos-base para a faixa de 4,00% a 4,25%.

Em uma declaração, as autoridades indicaram que os custos de empréstimos serão reduzidos de forma constante até o fim deste ano, conforme os membros respondem às preocupações com a fraqueza do mercado de trabalho.

Os futuros também consideram mais de 60 pontos-base em reduções de juros em 2025 após a decisão do Fed.

(Reportagem de Gertrude Chavez-Dreyfuss)

