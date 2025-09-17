PF mira grupo suspeito de esquema bilionário de exploração de minério em MG

A Polícia Federal tenta prender 22 pessoas suspeitas de participação em um esquema que teria causado lucro de mais de R$ 1 bilhão explorando ilegalmente minério de ferro em áreas proibidas em Minas Gerais.

O que aconteceu

Grupo criminoso teria corrompido agentes públicos para ganhar autorizações e licenças ambientais para explorar o minério em áreas proibidas. Segundo a PF, entre as áreas de exploração das empresas estavam locais tombados e perto de áreas de preservação.

Além de conseguir as licenças, o grupo criminoso também agiu para neutralizar a fiscalização do estado, monitorando agentes ambientais. Eles também lavaram o dinheiro conseguido de forma ilícita, segundo as investigações.

Criminosos lucraram pelo menos R$ 1,5 bilhão e projetos ligados à organização criminosa tinham projeção de ganhos de R$ 18 bilhões. A PF pediu o bloqueio de bens do grupo criminoso.

Além dos mandados de prisão, PF cumpre 79 mandados de busca e apreensão e pediu o afastamento de servidores públicos suspeitos de participarem do esquema. O UOL entrou em contato com a Secretaria de Meio Ambiente para saber se os servidores já foram afastados e se alguma investigação foi aberta. O espaço segue aberto para manifestação.

Empresários estão entre os alvos

Empresário Alan Cavalcante dos Santos, é apontado pela PF como líder do grupo criminoso. Ele é dono da mineradora Gute Sitch. Seus sócios, Helder Adriano de Freitas e João Alberto Paixão Lages, também são alvos de prisão preventiva.

Também foi pedido o afastamento de funcionários de órgãos públicos. Eles atuam no Instituto Estadual de Florestas (IEF), na Fundação Estadual do Meio Ambiente de Minas (FEAM) e no Conselho Estadual de Política Ambiental (Copam).