Topo

Notícias

Operação contra expansão do CV prende mais de 20 na zona oeste do Rio

Agentes da PC-RJ em operação contra o CV em comunidade na zona oeste carioca - Divulgação/PC-RJ
Agentes da PC-RJ em operação contra o CV em comunidade na zona oeste carioca Imagem: Divulgação/PC-RJ
do UOL

Colaboração para o UOL, de São Paulo

17/09/2025 09h15

A Polícia Civil do Rio de Janeiro está realizando na manhã de hoje uma operação para conter a expansão do CV (Comando Vermelho) na zona oeste da capital.

O que aconteceu

Agentes cumprem mandados de prisão e de busca e apreensão nas comunidades do Catiri e da Vila Kennedy. Até a publicação deste texto, 23 suspeitos foram presos e um menor foi apreendido, informou a polícia fluminense, em nota.

Fase da Operação Contenção mira expansão territorial do CV. Conforme a PC-RJ, as investigações mostraram que os líderes do tráfico no Complexo da Penha — em especial Edgar Alves de Andrade, o "Doca", e seu principal aliado, Carlos Costa Neves, o "Gadernal" — coordenam a atuação de células armadas para ganhar influência em novos territórios.

Facção age com violência, pratica "homicídios e graves violações à ordem pública". Segundo as investigações, os criminosos impõem toques de recolher, expulsam moradores de casa e instalam barricadas para dificultar a entrada das forças policiais nas comunidades.

CV usa drones. Os equipamentos são utilizados para monitorar policiais e guiar ataques contra rivais e agentes públicos, disse a PC-RJ.

Em todas suas fases, a Operação Contenção já prendeu mais de 50 suspeitos e sete morreram em confrontos. De acordo com os investigadores, o principal objetivo da operação é desarticular a estrutura financeira, logística e operacional do CV.

As mais lidas agora

Suco ideal para eliminar fezes sem dor: veja receita para soltar intestino

Laxante natural para soltar intestino preso: veja como preparar a bebida

Chá milagroso para eliminar fezes sem força: como fazer receita caseira

Notícias

PF mira cúpula da Agência Nacional de Mineração por esquema bilionário de corrupção

'Taxa Zucman': conheça o imposto sobre ultrarricos que incendeia o debate político na França

Brasil é o quarto país que mais mata ativistas ambientais

Dinamarca comprará armas de longo alcance pela 1ª vez devido à ameaça russa

Principal suspeito do desaparecimento da menina britânica Madeleine McCann é libertado

Em 'romance musical', Antonio Interlandi destaca a potência sonora de dois pianos no palco

Bolsonaro segue com anemia e tem alteração da função dos rins, diz boletim

Israel abre nova rota para sair da Cidade de Gaza por 48 horas enquanto tanques avançam

'FC 26' volta aos 'fundamentos' do FIFA para se reconciliar com seus fãs

Pepitas de ouro avaliadas em ? 600 mil são roubadas do Museu Nacional de História Natural de Paris

Operação contra expansão do CV prende mais de 20 na zona oeste do Rio