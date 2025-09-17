Operação contra expansão do CV prende mais de 20 na zona oeste do Rio

A Polícia Civil do Rio de Janeiro está realizando na manhã de hoje uma operação para conter a expansão do CV (Comando Vermelho) na zona oeste da capital.

O que aconteceu

Agentes cumprem mandados de prisão e de busca e apreensão nas comunidades do Catiri e da Vila Kennedy. Até a publicação deste texto, 23 suspeitos foram presos e um menor foi apreendido, informou a polícia fluminense, em nota.

Fase da Operação Contenção mira expansão territorial do CV. Conforme a PC-RJ, as investigações mostraram que os líderes do tráfico no Complexo da Penha — em especial Edgar Alves de Andrade, o "Doca", e seu principal aliado, Carlos Costa Neves, o "Gadernal" — coordenam a atuação de células armadas para ganhar influência em novos territórios.

Facção age com violência, pratica "homicídios e graves violações à ordem pública". Segundo as investigações, os criminosos impõem toques de recolher, expulsam moradores de casa e instalam barricadas para dificultar a entrada das forças policiais nas comunidades.

CV usa drones. Os equipamentos são utilizados para monitorar policiais e guiar ataques contra rivais e agentes públicos, disse a PC-RJ.

Em todas suas fases, a Operação Contenção já prendeu mais de 50 suspeitos e sete morreram em confrontos. De acordo com os investigadores, o principal objetivo da operação é desarticular a estrutura financeira, logística e operacional do CV.