ONU aumenta auxílio financeiro para países pobres na COP30

17/09/2025 19h33

A Organização das Nações Unidas (ONU) anunciou que irá aumentar a ajuda financeira para países menos desenvolvidos custearem os gastos com a participação na COP30, que será realizada em novembro, em Belém. 

De acordo com comunicado da presidência brasileira da COP30, o secretário-executivo do Bureau da Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre Mudança do Clima (UNFCCC, sigla em inglês), Simon Stiell, informou que a taxa diária das Nações Unidas passará de US$ 144 para US$ 197. O valor é concedido a 144 países em desenvolvimento. 

O aumento atende demanda desses países que têm criticado os altos preços das acomodações na capital paraense, alegando impossibilidade de participação e um possível comprometimento da representatividade das nações-partes na conferência. O reajuste do valor teve apoio do Brasil.

Nesta quarta-feira (17), representantes da Presidência da COP30, da Secretaria Extraordinária para a COP30 da Casa Civil, do Ministério das Relações Exteriores, do governo do Pará reuniram-se com o UNFCCC para tratar dos preparativos do evento, entre eles a questão de hospedagem.

Confirmados

O Brasil informou que 79 países já confirmaram hospedagem em Belém, e 70 estão em negociação. Desde agosto, uma força-tarefa tem atendido as delegações individualmente para solucionar a hospedagem, transporte e outros serviços. 

Levantamento dos organizadores aponta que há mais de 42 mil quartos disponíveis na cidade para o período da conferência, distribuídos em hotéis, navios, imobiliárias e plataformas de hospedagem.

Além do aumento da taxa da ONU, o Brasil sugeriu que as Nações Unidas estudem um reforço emergencial para que as nações consigam cobrir integralmente os custos, conforme comunicado. 

 

