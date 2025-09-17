ONU aumenta apoio financeiro a países mais pobres para COP30 em meio à crise sobre hotéis em Belém

Por Lisandra Paraguassu

BRASÍLIA (Reuters) - A ONU dará mais recursos aos países de baixa renda para ajudá-los a participar da COP30, cúpula global sobre o clima que será realizada no Brasil em novembro deste ano, para compensar o aumento dos custos de acomodação em Belém.

A decisão foi anunciada nesta quarta-feira durante a terceira reunião entre o órgão climático da ONU, UNFCCC, e representantes do Brasil para discutir como aliviar o que se tornou uma crise sobre acomodação, com hotéis cobrando de 10 a 15 vezes mais do que suas tarifas regulares para o período da conferência.

A Comissão Internacional de Serviço Civil da ONU, que decide sobre a "ajuda de custo diária", concordou em aumentá-la para Belém, após uma solicitação do secretariado do clima da ONU, disse um porta-voz da UNFCCC à Reuters.

De acordo com um comunicado divulgado pela presidência brasileira da COP30, a ajuda de custo foi aumentada de US$144 para US$197 para 144 países em desenvolvimento. O subsídio cobre dois ou três delegados por país, e 374 delegados no total.

O aumento da diária era uma das reivindicações dos países de renda mais baixa para compensar os altos preços em Belém e foi apoiado pelo Brasil.

De acordo com uma fonte presente à reunião desta quarta, o clima foi mais ameno do que nas duas reuniões anteriores, onde a tensão era palpável, principalmente pela pressão dos países em tentar tirar a COP de Belém, apesar de o Brasil ter deixado claro que essa não seria uma alternativa.

O próprio presidente Luiz Inácio Lula da Silva deu declarações recentes de que não iria voltar atrás em sua promessa de apresentar a floresta amazônica ao mundo na COP30.

Quase todos os governos do mundo se reunirão na cúpula anual da ONU para negociar como conter as mudanças climáticas.

Mas as preocupações com a logística, e não com a política climática global, têm dominado as reuniões pré-cúpula. Os países em desenvolvimento alertaram que não podem arcar com os preços das acomodações em Belém que dispararam em meio à escassez de quartos.

O Brasil busca expandir os 18.000 leitos de hotel em Belém para hospedar as cerca de 45.000 pessoas previstas para participar da COP30. Em nota divulgada nesta quarta, a Secretaria Extraordinária da COP30 informou que há mais de 42 mil quartos disponíveis hoje em Belém, com a garantia de unidades de até US$200 por dia para as delegações.

A menos de dois meses da conferência, apenas 79 países fizeram reservas por meio da plataforma oficial da COP30 ou por outros meios, e 70 ainda estão em negociações, de acordo com o governo brasileiro. As negociações anuais da COP geralmente envolvem cerca de 200 países.

(Reportagem de Lisandra Paraguassu, em Brasília; reportagem adicional de Kate Abnett, em Bruxelas)