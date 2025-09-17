Dá para 'escolher' de onde o corpo vai queimar gordura no treino?

Quem nunca fez uma série de abdominais acreditando que iria "secar a barriga" mais rápido? Essa ideia de que é possível escolher de onde a gordura vai sair com base no tipo de treino ainda circula, mas a ciência já mostrou que não funciona assim.

Quando o corpo precisa de energia durante o exercício, ele quebra triglicerídeos (a forma como a gordura é estocada nas células) em ácidos graxos e glicerol, que entram na corrente sanguínea e são usados como combustível. O detalhe é que esse processo não escolhe de onde a gordura virá. Ela pode ser mobilizada de qualquer parte do corpo — não necessariamente da região que está sendo trabalhada.

Estudos confirmam: tanto no abdome quanto nos braços, treinar apenas uma área não reduz a gordura localizada nela. O emagrecimento é sempre global e depende, sobretudo, de manter um déficit calórico aliado à prática regular de exercícios. O treino localizado, por si só, não "queima" a gordura do local, mas pode fortalecer os músculos daquela região, o que ajuda a desenhar o corpo conforme a gordura geral diminui.

Imagem: iStock

Treino, genética e estilo de vida

Já a celulite é um daqueles temas que geram dúvida até entre os especialistas. Ela pode ser influenciada por genética, retenção de líquidos, características do tecido feminino e hábitos de vida. Ainda assim, emagrecer costuma ajudar, uma vez que a redução da gordura melhora a circulação, diminui o inchaço e reduz o processo inflamatório que acentua os temidos furinhos.

Nesse ponto, o exercício físico é aliado: atividades aeróbicas, como corrida, caminhada e spinning, reduzem o tecido adiposo. Já a musculação fortalece e aumenta os músculos, comprimindo a gordura subcutânea e deixando a pele com aspecto mais uniforme. O segredo está em combinar os dois tipos de treino, alternando intensidades para equilibrar perda de gordura e ganho de tônus.

Vale lembrar: só treinar não adianta se a alimentação não acompanha. Uma dieta desbalanceada pode anular os esforços da academia. Como reforçam os especialistas: o controle da celulite exige vigilância contínua nos dois pilares —nutrição e atividade física.

Imagem: Delmaine Donson/Getty Images

Papel da musculação na pele

Muita gente associa o emagrecimento ou o envelhecimento à flacidez, mas o treino de força pode mudar esse cenário. A musculação não apenas preserva a massa muscular durante a perda de gordura, como também melhora a qualidade da pele — deixando-a mais firme, elástica e até estimulando a produção de colágeno. Em resumo, além de esculpir os músculos, os exercícios com carga trazem um efeito que vai além da estética: funcionam como um verdadeiro rejuvenescimento para o corpo.

Mesmo a questão dos radicais livres, que aumentam com o exercício aeróbico, não chega a ser um problema. O corpo tem mecanismos naturais de defesa antioxidante, e o balanço final tende a ser positivo: menos inflamação, mais colágeno e uma pele mais firme.

Assim, se a meta é enfrentar gordura localizada, celulite e flacidez, o caminho não é buscar milagres em séries intermináveis de abdominais ou em dietas restritivas, mas apostar na combinação: alimentação equilibrada, exercícios aeróbicos e musculação regular. O resultado pode não ser imediato, mas é sólido, duradouro e vai muito além da estética —é saúde para o corpo inteiro.

*Com informações de reportagens publicadas em 23/07/2024, 01/12/2017 e 17/04/2024