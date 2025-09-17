Topo

O que se sabe sobre morte de adolescente no parque aquático Thermas dos Laranjais

17/09/2025 10h45

Um adolescente de 15 anos morreu após cair da parte superior da plataforma de acesso de um complexo de toboáguas no parque aquático Thermas dos Laranjais, em Olímpia, no interior de São Paulo.

Segundo o boletim de ocorrência, Pedro Gabriel Silva de Oliveira, de Campos do Jordão (SP), estava no parque com a família. A queda aconteceu de uma altura de aproximadamente 13 metros, por volta das 12h de segunda-feira.

O que diz a polícia

A polícia requisitou ao Instituto Médico Legal (IML) a guia da autópsia do jovem. Imagens de câmeras de segurança do parque também foram enviadas à polícia, que tenta determinar como o acidente ocorreu.

Onde fica?

O parque aquático Thermas dos Laranjais é um dos maiores da América Latina. A cidade de Olímpia tem uma das maiores redes hoteleiras do Estado de SP.

O que diz o parque?

Nas redes sociais, há diversos comentários questionando o que ocorreu, mas nenhuma publicação foi feita nos perfis do empreendimento. Entretanto, um advogado do parque, que esteve na Delegacia de Olímpia, informou que, após o acidente, o jovem foi socorrido imediatamente por uma equipe local e levado de ambulância à Santa Casa de Olímpia, onde acabou morrendo. O corpo do jovem foi enviado ao IML de Barretos, cidade vizinha.

Em nota enviada ao Estadão, o estabelecimento lamentou o ocorrido e disse estar prestando todo apoio aos parentes das vítimas.

"O Thermas dos Laranjais lamenta profundamente o incidente ocorrido nesta segunda-feira, que resultou no falecimento de um visitante de 15 anos", diz a nota.

"Neste momento de dor, a prioridade é oferecer toda assistência necessária à família do adolescente. A direção do parque se coloca à disposição para colaborar integralmente com as autoridades para a apuração das circunstâncias do ocorrido. Reforçamos nosso compromisso incondicional com a segurança de nossos visitantes, que sempre foi e continuará sendo o maior valor do Thermas dos Laranjais."

