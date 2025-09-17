O que é a PEC da Blindagem e qual a situação atual da proposta no Congresso
A Câmara dos Deputados aprovou ontem a PEC da Blindagem, que dificulta a investigação de parlamentares e presidentes de partidos suspeitos de cometer crimes. A proposta segue para o Senado.
O que aconteceu
A PEC impede que deputados e senadores sejam investigados e julgados criminalmente pelo STF. A Corte só poderá fazê-lo se a Câmara, no caso de deputados, ou o Senado, no caso de senadores, autorizar. Hoje, parlamentares são julgados pelo STF por quaisquer crimes imputados a eles.
Será necessário atingir maioria absoluta —ou seja, de 50% dos votos da Casa mais um. O Senado e a Câmara terão 90 dias para votar, a partir do pedido do STF para investigar.
Parlamentares também só poderão ser presos com autorização dos seus pares. De novo, a decisão se dará por maioria absoluta, e o prazo de 90 dias se repete. A regra atual já exige que a prisão seja autorizada pelo Senado ou a Câmara.
Em caso de flagrante de crime inafiançável, a PEC dá 24 horas para o processo ser enviado à Casa responsável. A partir daí, os parlamentares decidem sobre a prisão e se autoriza ou não a "formação de culpa".
A PEC concede foro privilegiado a presidentes nacionais de partidos com representação no Congresso. Na regra atual, essa prerrogativa vale apenas para o presidente da República, o vice-presidente, os membros do Congresso Nacional, os presidentes nacionais de partidos com representação no Congresso, seus próprios ministros e o Procurador-Geral da República.
Com isso, qualquer ação contra presidentes de partidos não poderá passar por instâncias inferiores da Justiça. Isso significa que juízes de tribunais locais não terão autorização para, por exemplo, bloquear bens de parlamentares suspeitos de envolvimento em algum crime.
As regras para os cidadãos comuns são bem diferentes. Os processos podem ser tocados por instâncias inferiores, como tribunais de Justiça. Além disso, não existe regra para impedir prisão em flagrante.
Aprovação pela Câmara
Proposta foi aprovada por 353 votos a 134 no primeiro turno, e 344 a 133 no segundo. Eram necessários, pelo menos, 308 em cada. Segundo o relator da proposta, Cláudio Cajado (PP-BA), há acordo com o Senado para votar a PEC nesta semana. Após aprovação nas duas Casas, o texto é promulgado, sem necessidade de sanção presidencial.
Para votar a PEC, o presidente da Câmara, Hugo Motta (Republicanos-PB), adiou mais uma vez a isenção do Imposto de Renda para quem ganha até R$ 5.000 por mês. No entendimento dos líderes partidários, a votação do IR só será possível após análise da ampliação da imunidade parlamentar e da anistia aos presos do 8 de Janeiro. Ambos os temas têm monopolizado todas as discussões na Câmara há meses.
O presidente da Comissão de Constituição e Justiça do Senado, Otto Alencar (PSD-BA), afirmou que a PEC não passa no Senado "de jeito nenhum". "Nunca imaginei que deputados tivessem essa sem-cerimônia. Essa PEC não passa aqui. Não passa de jeito nenhum. Isso é inimaginável", disse o senador.
Outro integrante do centro, Renan Calheiros (MDB-AL), tem se posicionado contrário ao texto. Ele também sinalizou a aliados que vai trabalhar para barrar o avanço do projeto no Senado.
Veja como votou cada deputado
- AJ Albuquerque (PP-CE) - votou Sim
- Acácio Favacho (MDB-AP) - votou Sim
- Adail Filho (Republicanos-AM) - votou Sim
- Adilson Barroso (PL-SP) - votou Sim
- Adolfo Viana (PSDB-BA) - votou Sim
- Adriana Ventura (Novo-SP) - votou Não
- Adriano do Baldy (PP-GO) - votou Sim
- Aécio Neves (PSDB-MG) - votou Não
- Afonso Hamm (PP-RS) - votou Sim
- Afonso Motta (PDT-RS) - votou Não
- Aguinaldo Ribeiro (PP-PB) - votou Sim
- Airton Faleiro (PT-PA) - votou Sim
- Alberto Fraga (PL-DF) - votou Sim
- Albuquerque (Republicanos-RR) - votou Sim
- Alceu Moreira (MDB-RS) - votou Sim
- Alencar Santana (PT-SP) - votou Não
- Alex Manente (Cidadania-SP) - votou Sim
- Alex Santana (Republicanos-BA) - se absteve
- Alexandre Guimarãe (MDB-TO) - votou Sim
- Alfredinho (PT-SP) - votou Sim
- Alice Portugal (PCdoB-BA) - votou Não
- Aliel Machado (PV-PR) - votou Sim
- Aline Gurgel (Republicanos-AP) - votou Sim
- Allan Garcês (PP-MA) - votou Sim
- Altineu Côrtes (PL-RJ) - votou Sim
- Aluisio Mendes (Republicanos-MA) - votou Sim
- Amanda Gentil (PP-MA) - votou Sim
- Amaro Neto (Republicanos-ES) - votou Sim
- Amom Mandel (Cidadania-AM) - votou Não
- Ana Paula Leão (PP-MG) - votou Sim
- Ana Paula Lima (PT-SC) - votou Não
- Ana Pimentel (PT-MG) - votou Não
- André Abdon (PP-AP) - votou Sim
- André Fernandes (PL-CE) - votou Sim
- André Ferreira (PL-PE) - votou Sim
- André Figueiredo (PDT-CE) - votou Sim
- Andreia Siqueira (MDB-PA) - votou Sim
- Antônia Lúcia (Republicanos-AC) - votou Sim
- Antonio Andrade (Republicanos-TO) - votou Sim
- Antonio Brito (PSD-BA) - votou Não
- Antonio Carlos R. (PL-SP) - votou Sim
- Antônio Doido (MDB-PA) - votou Sim
- Any Ortiz (Cidadania-RS) - votou Sim
- Arlindo Chinaglia (PT-SP) - votou Não
- Arnaldo Jardim (Cidadania-SP) - votou Sim
- Arthur Lira (PP-AL) - votou Sim
- Arthur O. Maia (União-BA) - votou Sim
- Átila Lins (PSD-AM) - votou Não
- Átila Lira (PP-PI) - votou Sim
- Augusto Coutinho (Republicanos-PE) - votou Sim
- Aureo Ribeiro (Solidariedade-RJ) - votou Sim
- Bacelar (PV-BA) - votou Sim
- Baleia Rossi (MDB-SP) - votou Não
- Bandeira de Mello (PSB-RJ) - votou Não
- Bebeto (PP-RJ) - votou Sim
- Benedita da Silva (PT-RJ) - votou Não
- Benes Leocádio (União-RN) - votou Sim
- Beto Pereira (PSDB-MS) - votou Sim
- Beto Richa (PSDB-PR) - votou Sim
- Bia Kicis (PL-DF) - votou Sim
- Bibo Nunes (PL-RS) - votou Sim
- Bohn Gass (PT-RS) - votou Não
- Bruno Farias (Avante-MG) - votou Sim
- Bruno Ganem (Podemos-SP) - votou Sim
- Caio Vianna (PSD-RJ) - votou Não
- Cap. Alberto Neto (PL-AM) - votou Sim
- Capitão Alden (PL-BA) - votou Sim
- Carla Dickson (União-RN) - votou Sim
- Carlos Gaguim (União-TO) - votou Sim
- Carlos Jordy (PL-RJ) - votou Sim
- Carlos Sampaio (PSD-SP) - votou Não
- Carlos Veras (PT-PE) - votou Não
- Carlos Zarattini (PT-SP) - votou Não
- Carol Dartora (PT-PR) - votou Não
- Caroline de Toni (PL-SC) - votou Sim
- Castro Neto (PSD-PI) - votou Sim
- Cb Gilberto Silva (PL-PB) - votou Sim
- Cel. Chrisóstomo (PL-RO) - votou Sim
- Célia Xakriabá (PSOL-MG) - votou Não
- Célio Silveira (MDB-GO) - votou Sim
- Célio Studart (PSD-CE) - votou Não
- Celso Russomanno (Republicanos-SP) - votou Sim
- Cezinha Madureira (PSD-SP) - votou Sim
- Charles Fernandes (PSD-BA) - votou Não
- Chico Alencar (PSOL-RJ) - votou Não
- Chris Tonietto (PL-RJ) - votou Sim
- Clarissa Tércio (PP-PE) - votou Sim
- Claudio Cajado (PP-BA) - votou Sim
- Cleber Verde (MDB-MA) - votou Sim
- Clodoaldo Magalhães (PV-PE) - votou Não
- Cobalchini (MDB-SC) - votou Sim
- Coronel Assis (União-MT) - votou Sim
- Coronel Fernanda (PL-MT) - votou Sim
- Coronel Meira (PL-PE) - votou Sim
- Coronel Ulysses (União-AC) - votou Sim
- Covatti Filho (PP-RS) - votou Sim
- Cristiane Lopes (União-RO) - votou Não
- Da Vitoria (PP-ES) - votou Sim
- Dagoberto Nogueira (PSDB-MS) - ausente
- Daiana Santos (PCdoB-RS) - votou Não
- Dal Barreto (União-BA) - votou Sim
- Damião Feliciano (União-PB) - votou Sim
- Dandara (PT-MG) - votou Não
- Dani Cunha (União-RJ) - votou Sim
- Daniel Agrobom (PL-GO) - votou Sim
- Daniel Almeida (PCdoB-BA) - votou Não
- Daniel Barbosa (PP-AL) - votou Não
- Daniel Freitas (PL-SC) - votou Sim
- Daniel Trzeciak (PSDB-RS) - votou Não
- Daniela Reinehr (PL-SC) - votou Sim
- Daniela Waguinho (União-RJ) - votou Sim
- Danilo Forte (União-CE) - votou Sim
- Danrlei (PSD-RS) - votou Sim
- David Soares (União-SP) - votou Sim
- Dayany Bittencourt (União-CE) - votou Sim
- Def. Stélio Dener (Republicanos-RR) - votou Sim
- Del. Adriana A. (PT-GO) - votou Não
- Del. Bruno Lima (PP-SP) - votou Não
- Del. Éder Mauro (PL-PA) - votou Sim
- Del. Fabio Costa (PP-AL) - votou Sim
- Del. Matheus L. (União-PR) - votou Sim
- Delegada Ione (Avante-MG) - votou Sim
- Delegada Katarina (PSD-SE) - votou Não
- Delegado Bilynskyj (PL-SP) - votou Sim
- Delegado Caveira (PL-PA) - votou Sim
- Delegado Marcelo (União-MG) - votou Sim
- Delegado Palumbo (MDB-SP) - votou Não
- Delegado Ramagem (PL-RJ) - votou Sim
- Delegado da Cunha (PP-SP) - votou Sim
- Denise Pessôa (PT-RS) - votou Não
- Detinha (PL-MA) - votou Sim
- Diego Andrade (PSD-MG) - votou Sim
- Diego Coronel (PSD-BA) - votou Sim
- Diego Garcia (Republicanos-PR) - votou Sim
- Dilceu Sperafico (PP-PR) - votou Sim
- Dilvanda Faro (PT-PA) - votou Sim
- Dimas Fabiano (PP-MG) - votou Sim
- Dimas Gadelha (PT-RJ) - votou Não
- Domingos Sávio (PL-MG) - votou Sim
- Dorinaldo Malafaia (PDT-AP) - votou Não
- Douglas Viegas (União-SP) - votou Não
- Doutor Luizinho (PP-RJ) - votou Sim
- Dr Fernando Máximo (União-RO) - votou Sim
- Dr Victor Linhalis (Podemos-ES) - votou Sim
- Dr. Francisco (PT-PI) - votou Sim
- Dr. Frederico (PRD-MG) - votou Sim
- Dr. Ismael Alexandre (PSD-GO) - votou Sim
- Dr. Jaziel (PL-CE) - votou Sim
- Dr. Luiz Ovando (PP-MS) - votou Sim
- Dr. Zacharias Calil (União-GO) - votou Sim
- Dra. Alessandra H. (MDB-PA) - votou Sim
- Duarte Jr. (PSB-MA) - votou Não
- Duda Ramos (MDB-RR) - votou Sim
- Duda Salabert (PDT-MG) - votou Não
- Eduardo Velloso (União-AC) - votou Sim
- Eduardo da Fonte (PP-PE) - votou Sim
- Eli Borges (PL-TO) - votou Sim
- Elmar Nascimento (União-BA) - votou Sim
- Ely Santos (Republicanos-SP) - votou Sim
- Emanuel Pinheiro (MDB-MT) - votou Não
- Emidinho Madeira (PL-MG) - votou Sim
- Enf. Ana Paula (Podemos-CE) - votou Sim
- Enfermeira Rejane (PCdoB-RJ) - votou Não
- Eriberto Medeiros (PSB-PE) - votou Sim
- Erika Hilton (PSOL-SP) - votou Não
- Erika Kokay (PT-DF) - votou Não
- Eros Biondini (PL-MG) - votou Sim
- Euclydes Pettersen (Republicanos-MG) - votou Sim
- Evair de Melo (PP-ES) - votou Sim
- Fábio Macedo (Podemos-MA) - votou Sim
- Fabio Reis (PSD-SE) - votou Não
- Fabio Schiochet (União-SC) - votou Sim
- Fábio Teruel (MDB-SP) - votou Sim
- Fausto Pinato (PP-SP) - votou Sim
- Fausto Santos Jr. (União-AM) - votou Sim
- Felipe Becari (União-SP) - votou Sim
- Felipe Carreras (PSB-PE) - votou Sim
- Felipe Francischin (União-PR) - votou Sim
- Félix Mendonça Jr (PDT-BA) - votou Sim
- Fernanda Pessôa (União-CE) - votou Sim
- Fernanda Melchionna (PSOL-RS) - votou Não
- Fernando Coelho (União-PE) - votou Sim
- Fernando Mineiro (PT-RN) - votou Não
- Fernando Monteiro (Republicanos-PE) - votou Sim
- Fernando Rodolfo (PL-PE) - votou Sim
- Filipe Barros (PL-PR) - votou Sim
- Filipe Martins (PL-TO) - votou Sim
- Flávia Morais (PDT-GO) - votou Não
- Flávio Nogueira (PT-PI) - votou Sim
- Florentino Neto (PT-PI) - votou Sim
- Franciane Bayer (Republicanos-RS) - votou Sim
- Fred Costa (PRD-MG) - votou Sim
- Fred Linhares (Republicanos-DF) - votou Sim
- Gabriel Mota (Republicanos-RR) - votou Sim
- Gabriel Nunes (PSD-BA) - votou Sim
- General Girão (PL-RN) - votou Sim
- General Pazuello (PL-RJ) - votou Sim
- Geovania de Sá (PSDB-SC) - votou Sim
- Geraldo Mendes (União-PR) - votou Sim
- Geraldo Resende (PSDB-MS) - votou Não
- Gervásio Maia (PSB-PB) - votou Sim
- Giacobo (PL-PR) - votou Sim
- Gilberto Abramo (Republicanos-MG) - votou Sim
- Gilberto Nascimento (PSD-SP) - votou Sim
- Gilson Daniel (Podemos-ES) - votou Não
- Gilson Marques (Novo-SC) - votou Não
- Gilvan da Federal (PL-ES) - votou Sim
- Giovani Cherini (PL-RS) - votou Sim
- Gisela Simona (União-MT) - votou Sim
- Glauber Braga (PSOL-RJ) - votou Não
- Greyce Elias (Avante-MG) - votou Sim
- Guilherme Boulos (PSOL-SP) - votou Não
- Guilherme Uchoa (PSB-PE) - votou Sim
- Gustavo Gayer (PL-GO) - votou Sim
- Gustinho Ribeiro (Republicanos-SE) - votou Sim
- Gutemberg Reis (MDB-RJ) - votou Sim
- Helder Salomão (PT-ES) - votou Não
- Helena Lima (MDB-RR) - votou Sim
- Helio Lopes (PL-RJ) - votou Sim
- Henderson Pinto (MDB-PA) - votou Sim
- Hercílio Diniz (MDB-MG) - votou Sim
- Hildo Rocha (MDB-MA) - votou Sim
- Hugo Leal (PSD-RJ) - votou Sim
- Hugo Motta (Republicanos-PB) - votou Sim
- Ismael (PSD-SC) - votou Sim
- Isnaldo Bulhões Jr (MDB-AL) - votou Sim
- Ivan Valente (PSOL-SP) - votou Não
- Ivoneide Caetano (PT-BA) - votou Não
- Jack Rocha (PT-ES) - votou Não
- Jadyel Alencar (Republicanos-PI) - votou Sim
- Jandira Feghali (PCdoB-RJ) - votou Não
- Jeferson Rodrigues (Republicanos-GO) - votou Sim
- Jefferson Campos (PL-SP) - votou Sim
- Jilmar Tatto (PT-SP) - votou Sim
- João Cury (MDB-SP) - votou Sim
- João Daniel (PT-SE) - votou Não
- João Maia (PP-RN) - votou Sim
- João Carlos Bacelar (PL-BA) - ausente
- Joaquim Passarinho (PL-PA) - votou Sim
- Jonas Donizette (PSB-SP) - votou Sim
- Jorge Braz (Republicanos-RJ) - votou Sim
- Jorge Goetten (Republicanos-SC) - votou Sim
- Jorge Solla (PT-BA) - votou Não
- José Guimarães (PT-CE) - votou Não
- José Medeiros (PL-MT) - votou Sim
- José Nelto (União-GO) - votou Sim
- José Priante (MDB-PA) - votou Sim
- José Rocha (União-BA) - votou Sim
- Joseildo Ramos (PT-BA) - votou Não
- Josenildo (PDT-AP) - votou Sim
- Josias Gomes (PT-BA) - votou Não
- Josimar Maranhãozinho (PL-MA) - votou Sim
- Josivaldo JP (PSD-MA) - votou Sim
- Juarez Costa (MDB-MT) - votou Não
- Julia Zanatta (PL-SC) - votou Sim
- Juliana Cardoso (PT-SP) - votou Não
- Julio Arcoverde (PP-PI) - votou Sim
- Júlio Cesar (PSD-PI) - votou Sim
- Julio Cesar Ribeir (Republicanos-DF) - votou Sim
- Julio Lopes (PP-RJ) - votou Sim
- Juninho do Pneu (União-RJ) - votou Sim
- Junio Amaral (PL-MG) - votou Sim
- Júnior Ferrari (PSD-PA) - votou Não
- Junior Lourenço (PL-MA) - votou Sim
- Júnior Mano (PSB-CE) - votou Sim
- Juscelino Filho (União-MA) - votou Sim
- Keniston Braga (MDB-PA) - votou Sim
- Kiko Celeguim (PT-SP) - votou Sim
- Kim Kataguiri (União-SP) - votou Não
- Lafayette Andrada (Republicanos-MG) - votou Sim
- Laura Carneiro (PSD-RJ) - votou Não
- Lêda Borges (PSDB-GO) - votou Sim
- Lenir de Assis (PT-PR) - votou Não
- Leo Prates (PDT-BA) - votou Sim
- Leonardo Monteiro (PT-MG) - votou Sim
- Leur Lomanto Jr. (União-BA) - votou Sim
- Lídice da Mata (PSB-BA) - votou Não
- Lincoln Portela (PL-MG) - votou Sim
- Lindbergh Farias (PT-RJ) - votou Não
- Lindenmeyer (PT-RS) - votou Não
- Lucas Ramos (PSB-PE) - votou Sim
- Lucas Redecker (PSDB-RS) - votou Não
- Luciano Alves (PSD-PR) - votou Não
- Luciano Amaral (PSD-AL) - votou Sim
- Luciano Bivar (União-PE) - votou Sim
- Luciano Ducci (PSB-PR) - votou Não
- Lucio Mosquini (MDB-RO) - votou Sim
- Luis Carlos Gomes (Republicanos-RJ) - votou Sim
- Luis Tibé (Avante-MG) - votou Sim
- Luisa Canziani (PSD-PR) - votou Sim
- Luiz Carlos Busato (União-RS) - votou Sim
- Luiz Carlos Hauly (Podemos-PR) - votou Não
- Luiz Carlos Motta (PL-SP) - votou Sim
- Luiz Couto (PT-PB) - votou Não
- Luiz F. Vampiro (MDB-SC) - votou Sim
- Luiz Fernando (PSD-MG) - votou Sim
- Luiz Gastão (PSD-CE) - votou Não
- Luiz Lima (Novo-RJ) - votou Não
- Luiz Nishimori (PSD-PR) - votou Não
- Luiz P.O Bragança (PL-SP) - votou Sim
- Luiz Antônio Corrêa (PP-RJ) - votou Sim
- Luiza Erundina (PSOL-SP) - votou Não
- Luizianne Lins (PT-CE) - votou Não
- Lula da Fonte (PP-PE) - votou Sim
- Magda Mofatto (PRD-GO) - votou Sim
- Marangoni (União-SP) - votou Sim
- Marcel van Hattem (Novo-RS) - votou Não
- Marcelo Álvaro (PL-MG) - votou Sim
- Marcelo Crivella (Republicanos-RJ) - votou Sim
- Marcelo Moraes (PL-RS) - votou Sim
- Marcio Alvino (PL-SP) - votou Sim
- Márcio Biolchi (MDB-RS) - votou Sim
- Márcio Honaiser (PDT-MA) - votou Sim
- Márcio Jerry (PCdoB-MA) - votou Não
- Márcio Marinho (Republicanos-BA) - votou Sim
- Marcon (PT-RS) - votou Não
- Marcos A. Sampaio (PSD-PI) - votou Sim
- Marcos Pereira (Republicanos-SP) - votou Sim
- Marcos Pollon (PL-MS) - votou Sim
- Marcos Soares (União-RJ) - votou Sim
- Marcos Tavares (PDT-RJ) - votou Sim
- Maria Arraes (Solidariedade-PE) - votou Não
- Maria Rosas (Republicanos-SP) - votou Sim
- Maria do Rosário (PT-RS) - votou Não
- Mario Frias (PL-SP) - votou Sim
- Mário Heringer (PDT-MG) - votou Sim
- Mário Negromonte J (PP-BA) - votou Sim
- Marreca Filho (PRD-MA) - votou Sim
- Marussa Boldrin (MDB-GO) - votou Sim
- Marx Beltrão (PP-AL) - votou Sim
- Matheus Noronha (PL-CE) - votou Sim
- Maurício Carva lho (União-RO) - votou Sim
- Mauricio Marcon (Podemos-RS) - votou Sim
- Mauricio Neves (PP-SP) - votou Sim
- Mauricio do Vôlei (PL-MG) - votou Sim
- Mauro Benevides Fo. (PDT-CE) - votou Sim
- Max Lemos (PDT-RJ) - votou Sim
- Meire Serafim (União-AC) - votou Sim
- Mendonça Filho (União-PE) - votou Sim
- Merlong Solano (PT-PI) - votou Sim
- Mersinho Lucena (PP-PB) - votou Sim
- Messias Donato (Republicanos-ES) - votou Sim
- Miguel Lombardi (PL-SP) - votou Sim
- Mis. José Olimpio (PL-SP) - votou Sim
- Misael Varella (PSD-MG) - votou Sim
- Moses Rodrigues (União-CE) - votou Sim
- Murillo Gouvea (União-RJ) - votou Sim
- Murilo Galdino (Republicanos-PB) - votou Sim
- Natália Bonavides (PT-RN) - votou Não
- Nelinho Freitas (MDB-CE) - votou Sim
- Nelson Barbudo (PL-MT) - votou Sim
- Nely Aquino (Podemos-MG) - votou Sim
- Neto Carletto (Avante-BA) - votou Sim
- Newton Cardoso Jr (MDB-MG) - votou Sim
- Nicoletti (União-RR) - votou Sim
- Nikolas Ferreira (PL-MG) - votou Sim
- Nilto Tatto (PT-SP) - votou Não
- Odair Cunha (PT-MG) - votou Sim
- Olival Marques (MDB-PA) - votou Sim
- Orlando Silva (PCdoB-SP) - votou Não
- Osmar Terra (PL-RS) - votou Sim
- Ossesio Silva (Republicanos-PE) - votou Sim
- Otoni de Paula (MDB-RJ) - votou Não
- Otto Alencar Filho (PSD-BA) - votou Não
- Padovani (União-PR) - votou Sim
- Padre João (PT-MG) - votou Não
- Pastor Claudio Mar (União-PA) - votou Sim
- Pastor Diniz (União-RR) - votou Sim
- Pastor Gil (PL-MA) - votou Sim
- Pastor Henrique V. (PSOL-RJ) - votou Não
- Pastor Isidório (Avante-BA) - votou Não
- Patrus Ananias (PT-MG) - votou Não
- Pauderney Avelino (União-AM) - votou Sim
- Paulão (PT-AL) - votou Não
- Paulinho da Força (Solidariedade-SP) - votou Sim
- Paulo A. Barbosa (PSDB-SP) - votou Não
- Paulo Abi-Ackel (PSDB-MG) - votou Sim
- Paulo Azi (União-BA) - votou Sim
- Paulo Folletto (PSB-ES) - votou Sim
- Paulo Freire Costa (PL-SP) - votou Sim
- Paulo Guedes (PT-MG) - votou Sim
- Paulo Lemos (PSOL-AP) - votou Não
- Paulo Litro (PSD-PR) - votou Sim
- Paulo Magalhães (PSD-BA) - votou Sim
- Paulo Pimenta (PT-RS) - votou Não
- Pedro A ihara (PRD-MG) - votou Sim
- Pedro Campos (PSB-PE) - votou Sim
- Pedro Lucas F. (União-MA) - votou Sim
- Pedro Lupion (PP-PR) - votou Sim
- Pedro Paulo (PSD-RJ) - votou Sim
- Pedro Uczai (PT-SC) - votou Não
- Pedro Westphalen (PP-RS) - votou Sim
- Pezenti (MDB-SC) - votou Sim
- Pinheirinho (PP-MG) - votou Sim
- Pompeo de Mattos (PDT-RS) - votou Não
- Pr.Marco Feliciano (PL-SP) - votou Sim
- Prof Marcivania (PCdoB-AP) - votou Não
- Prof. Reginaldo V. (PV-DF) - votou Não
- Professor Alcides (PL-GO) - votou Sim
- Professora Luciene (PSOL-SP) - votou Não
- Rafael Brito (MDB-AL) - votou Sim
- Rafael Fera (Podemos-RO) - votou Sim
- Rafael Prudente (MDB-DF) - votou Sim
- Rafael Simoes (União-MG) - votou Sim
- Raimundo Costa (Podemos-BA) - votou Sim
- Raimundo Santos (PSD-PA) - votou Sim
- Reginaldo Lopes (PT-MG) - votou Não
- Reimont (PT-RJ) - votou Não
- Reinhold Stephanes (PSD-PR) - votou Sim
- Renata Abreu (Podemos-SP) - votou Sim
- Renilce Nicodemos (MDB-PA) - votou Sim
- Renildo Calheiros (PCdoB-PE) - votou Não
- Ribamar Silva (PSD-SP) - votou Não
- Ricardo Abrão (União-RJ) - votou Sim
- Ricardo Ayres (Republicanosos-TO) - votou Sim
- Ricardo Barros (PP-PR) - votou Sim
- Ricardo Guidi (PL-SC) - votou Sim
- Ricardo Maia (MDB-BA) - votou Sim
- Robério Monteiro (PDT-CE) - votou Sim
- Roberta Roma (PL-BA) - votou Sim
- Roberto Duarte (Republicanos-AC) - votou Sim
- Roberto Monteiro (PL-RJ) - votou Sim
- Robinson Faria (PP-RN) - votou Sim
- Rodolfo Nogueira (PL-MS) - votou Sim
- Rodrigo Estacho (PSD-PR) - votou Sim
- Rodrigo Gambale (Podemos-SP) - votou Sim
- Rodrigo Rollemberg (PSB-DF) - votou Não
- Rodrigo Valadares (União-SE) - votou Sim
- Rodrigo da Zaeli (PL-MT) - votou Sim
- Rodrigo de Castro (União-MG) - votou Sim
- Rogéria Santos (Republicanos-BA) - votou Sim
- Rogério Correia (PT-MG) - votou Não
- Romero Rodrigues (Podemos-PB) - votou Sim
- Ronaldo Nogueira (Republicanos-RS) - votou Sim
- Rosana Valle (PL-SP) - votou Sim
- Rosangela Moro (União-SP) - votou Não
- Rosângela Reis (PL-MG) - votou Sim
- Rubens Otoni (PT-GO) - votou Não
- Rubens Pereira Jr. (PT-MA) - votou Não
- Rui Falcão (PT-SP) - votou Não
- Ruy Carneiro (Podemos-PB) - votou Não
- Sâmia Bomfim (PSOL-SP) - votou Não
- Samuel Santos (Podemos-GO) - votou Sim
- Samuel Viana (Republicanos-MG) - votou Sim
- Sanderson (PL-RS) - votou Sim
- Sargento Fahur (PSD-PR) - votou Sim
- Sargento Portugal (Podemos-RJ) - votou Sim
- Saulo Pedroso (PSD-SP) - votou Não
- Sergio Souza (MDB-PR) - votou Sim
- Sgt. Gonçalves (PL-RN) - votou Sim
- Sidney Leite (PSD-AM) - votou Não
- Silas Câmara (Republicanos-AM) - votou Sim
- Silvia Cristina (PP-RO) - votou Sim
- Silvye Alves (União-GO) - votou Sim
- Simone Marquetto (MDB-SP) - votou Sim
- Socorro Neri (PP-AC) - votou Não
- Soraya Santos (PL-RJ) - votou Sim
- Sóstenes Cavalcant (PL-RJ) - votou Sim
- Stefano Aguiar (PSD-MG) - votou Sim
- Tabata Amaral (PSB-SP) - votou Não
- Tadeu Veneri (PT-PR) - votou Não
- Talíria Petrone (PSOL-RJ) - votou Não
- Tarcísio Motta (PSOL-RJ) - votou Não
- Thiago de Joaldo (PP-SE) - votou Sim
- Tiago Dimas (Podemos-TO) - votou Sim
- Tião Medeiros (PP-PR) - votou Sim
- Tiririca (PL-SP) - votou Sim
- Toninho Wandscheer (PP-PR) - votou Sim
- Túlio Gadêlha (Rede-PE) - votou Não
- Valmir Assunção (PT-BA) - votou Não
- Vander Loubet (PT-MS) - votou Não
- Vermelho (PP-PR) - votou Sim
- Vicentinho (PT-SP) - votou Não
- Vicentinho Júnior (PP-TO) - votou Sim
- Vinicius Carvalho (Republicanosos-SP) - votou Sim
- Vinicius Gurgel (PL-AP) - votou Sim
- Vitor Lippi (PSDB-SP) - votou Não
- Waldemar Oliveira (Avante-PE) - votou Sim
- Waldenor Pereira (PT-BA) - votou Não
- Wellington Roberto (PL-PB) - votou Sim
- Welter (PT-PR) - votou Não
- Wilson Santiago (Republicanos-PB) - votou Sim
- Yury do Paredão (MDB-CE) - votou Sim
- Zé Adriano (PP-AC) - votou Sim
- Zé Neto (PT-BA) - votou Não
- Zé Trovão (PL-SC) - votou Sim
- Zé Vitor (PL-MG) - votou Sim
- Zé Haroldo Cathedral (PSD-RR) - votou Não
- Zeca Dirceu (PT-PR) - ausente
- Zezinho Barbary (PP-AC) - votou Sim
- Zucco (PL-RS) - votou Sim