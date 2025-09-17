Na Argentina, Caputo diz que Tesouro não comprará dólares no nível atual; BC pode comprar peso

O ministro da Economia da Argentina, Luis Toto Caputo, afirmou em série de publicações no X que, "ao preço atual, o Tesouro já não compra mais" dólares, mas destacou que o Banco Central da Argentina (BCRA) pode intervir comprando pesos para reduzir a volatilidade no câmbio. Segundo ele, "na banda superior o BCRA não vai deixar que supere esse preço" e, nesse nível, a autoridade monetária atua para absorver liquidez.

Caputo explicou ainda que o BCRA só compra dólares no piso da banda. "O Tesouro pode comprar a qualquer momento, como de fato fez", acrescentou.

Ele lembrou que a pasta adquiriu US$ 3 bilhões a pouco menos de 1.200 pesos argentinos por dólar, mas que a estratégia não se repete na cotação atual.

As declarações foram uma resposta ao economista Daniel Sticco, do Infobae, que havia questionado a conveniência de "comprar reservas com emissão no teto da banda para que a taxa de câmbio real multilateral (TCRM) continue subindo".

Sticco alertou para o risco de "mais inflação" e até de "retorno das Leliq". Caputo rebateu dizendo que, no teto da banda, a atuação é distinta: não há compras de dólares, mas sim operações em pesos para conter a pressão no mercado e preservar a estabilidade cambial.

O dólar segue perto do teto da banda cambial móvel, o que pode forçar o BCRA a intervir com vendas da moeda norte-americana, de acordo com operadores do mercado e múltiplos veículos da imprensa local.