Musculação aumenta a testosterona? A ciência explica qual a relação

Quem treina pesado sabe: ganhar músculo vai muito além de levantar peso, é uma dança química dentro do corpo. No centro desse processo está a testosterona, hormônio anabólico que atua como um pedreiro, ajudando a reconstruir o tecido muscular "destruído" durante a academia. De quebra, ela ainda melhora a força, dá energia extra e, sim, também aquece a libido.

Não por acaso, elevar naturalmente os níveis de testosterona é visto como um bônus para os resultados do treino, tanto em homens quanto em mulheres. A boa notícia é que a musculação pode ser uma aliada poderosa nessa tarefa.

O poder está nos movimentos certos

Estudos mostram que exercícios multiarticulares —que envolvem várias articulações e grandes grupos musculares ao mesmo tempo, como agachamento, supino, remada, afundo, flexão e levantamento terra— são campeões na liberação de testosterona. Quanto mais músculos entram em ação, maior o impacto metabólico e, consequentemente, maior o estímulo para a síntese hormonal.

Além disso, atividades aeróbicas de alta intensidade e curta duração, como sprints de corrida, também podem estimular a produção de testosterona graças ao forte estresse metabólico que geram.

Imagem: iStock

Todo exercício conta, até os menores

Movimentos focados, que parecem mais simples, também desempenham papel importante. Exercícios como a rosca direta, por exemplo, não geram apenas hipertrofia localizada, eles aumentam a quantidade de receptores de testosterona nos músculos. Na prática, isso significa que até estímulos menores ajudam o corpo a aproveitar melhor o hormônio já disponível.

Claro que nada disso funciona isoladamente. Descanso adequado, alimentação equilibrada e regularidade no treino são peças-chave para que o corpo mantenha o motor hormonal funcionando. Sem energia de qualidade e combustível certo, a engrenagem não roda.

O risco do excesso: quando o corpo desliga

Se o treino é aliado na produção de testosterona, o exagero pode ser inimigo. O overtraining — excesso de carga, volume ou intensidade sem tempo adequado de recuperação — compromete o equilíbrio hormonal. Nessas situações, o corpo interpreta o esforço como agressão e pode reduzir a produção de testosterona, desligando temporariamente processos que não são vitais para a sobrevivência imediata.

Outro erro comum é pensar que "mais é melhor". Muitas pessoas exageram nas repetições ou no peso, acreditando que assim os resultados virão mais rápido. Mas existe um limiar de estímulo. Passar dele não aumenta os ganhos, apenas gera estresse desnecessário e pode prejudicar a resposta hormonal.

*Com informações de reportagem publicada em 01/10/2018