Suspeita de envolvimento no assassinato de ex-delegado é ouvida em SP

Uma mulher está sendo ouvida desde o final da tarde de hoje no DHPP (Departamento Estadual de Homicídios e de Proteção à Pessoa), no centro da capital paulista, por suspeita de participação no assassinato do ex-delegado-geral Ruy Ferraz Fontes em Praia Grande.

O que aconteceu

Mulher chegou à sede do DHPP no final da tarde e ainda era ouvida após às 19h31. Em nota ao UOL, a SSP-SP (Secretaria da Segurança Pública) de São Paulo a tratou como "suspeita". Apesar disso, ela não foi presa até o momento.

Testemunhas e familiares dos dois suspeitos já identificados e procurados pela polícia também prestaram esclarecimentos no DHPP. O conteúdo dos relatos não foi divulgado pelas autoridades, mas ninguém foi preso.

Buscas pelos dois suspeitos identificados prosseguem. As identidades deles não foram divulgadas. "Os trabalhos em campo para localização e prisão da dupla continuam", informou a pasta.

Objetos apreendidos hoje durante cumprimento de oito mandados de busca e apreensão, na capital e Grande SP, estão sob análise pericial. A pasta não informou qual itens foram apreendidos e afirmou que mais detalhes não serão divulgados para não comprometer as investigações.

Morto a tiros de fuzil

Ruy Ferraz foi morto a tiros de fuzil na noite de segunda-feira (15) em Praia Grande, na Baixada Santista. O crime aconteceu na avenida Doutor de Roberto de Almeida Vinhas, a poucos quilômetros da prefeitura da cidade, onde ele trabalhava.

Criminosos o perseguiram de carro até ele bater em um ônibus e desceram do veículo após o acidente, atirando contra ele em seguida. Imagens obtidas pelo UOL mostram o momento que o delegado tentar fugir dos atiradores em uma Hilux SW4 preta, perde o controle e é assassinado.

SSP lamentou a morte do delegado. Em nota, a Secretaria de Segurança Pública de São Paulo disse "lamentar, com profundo pesar, a morte do delegado Ruy Ferraz, em Praia Grande, vítima de um atentado no bairro Vila Mirim".