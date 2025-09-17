MP que amplia gratuidade da energia passa na Câmara, mas conta com Senado para não caducar

(Reuters) - A medida provisória 1.300, que amplia a gratuidade na conta de luz para consumidores de baixa renda, foi aprovada pelo plenário da Câmara dos Deputados nesta tarde e encaminhada ao Senado, que precisa votá-la ainda nesta quarta-feira para que não perca validade.

O texto aprovado pelos deputados contém apenas uma parte do texto originalmente encaminhado pelo governo federal em maio, visando uma reforma do setor elétrico, com eixos que previam uma redistribuição de custos do setor e a abertura do mercado livre de energia para todos os consumidores do país.

Para permitir o avanço da tramitação do texto, que passou meses parado, parlamentares haviam feito um acordo retirando itens propostos pelo governo para os quais não houve consenso, mas que, no entanto, traziam compensações para a alta de custos provocada pela ampliação da gratuidade da conta de luz.

O benefício na conta de luz já vem sendo aplicado pelas distribuidoras a milhões de consumidores desde julho deste ano.

Foram isentas do pagamento de energia cerca de 4,5 milhões de famílias de baixa renda, cadastradas no programa Tarifa Social, com consumo de até 80 quilowatts-hora (kWh) por mês. Também foram implementadas reduções na conta de luz para outras 17 milhões de famílias.

Essa economia, porém, é subsidiada não pelo orçamento do governo, mas pelos próprios consumidores de energia que pagam a Conta de Desenvolvimento Energético (CDE), principal encargo cobrado na conta de luz. A derrubada das medidas de compensação levou deputados a classificarem a MP como "populista" e "eleitoreira" na discussão desta quarta-feira no plenário.

Caso a medida provisória não seja aprovada pelo Senado até o fim desta quarta-feira, a MP perde a validade e o benefício deve ser eliminado.

Na véspera, o diretor-geral da Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel), Sandoval Feitosa, disse a jornalistas que a autorização dada às distribuidoras para aplicar as isenções e descontos está ancorada na medida enquanto ela está vigente.

"Vamos ouvir a área jurídica da agência, porque de fato a MP tem sua legalidade dentro da sua vigência... O que está ancorando o despacho (às distribuidoras) é a MP, então teríamos que fazer alguma interpretação (no caso de não ser aprovada)", explicou Feitosa, acrescentando que confiava na aprovação do texto.

A possível caducidade da medida representaria uma derrota no Congresso para o governo Luiz Inácio Lula da Silva, que vem tendo dificuldade para avançar com outras de suas pautas, como a isenção do imposto de renda para quem ganha até R$5.000, em meio à ação de parlamentares para priorizar matérias como o projeto de anistia e a PEC da Blindagem.

(Reportagem de Letícia Fucuchima)