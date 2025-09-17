Topo

Notícias

Moraes retira GSI da escolta e determina padronização da segurança de Bolsonaro

17/09/2025 19h56

O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Alexandre de Moraes, determinou nesta quarta-feira, 17, que o transporte e a escolta de Jair Bolsonaro, em prisão domiciliar, passem a ser feitos apenas pela Polícia Federal ou pela Polícia Penal, retirando o Gabinete de Segurança Institucional (GSI) dessa função. No despacho, o magistrado destacou a necessidade de "maior padronização dos deslocamentos, da segurança do ex-presidente e da garantia da ordem pública".

A medida foi tomada após falhas registradas no domingo, 14, quando o ex-presidente deixou sua residência para realizar um procedimento médico no Hospital DF Star, em Brasília. Na ocasião, ao deixar o hospital, Bolsonaro permaneceu em pé ao lado do carro da Polícia Penal por alguns minutos, enquanto apoiadores gritavam palavras de ordem. A cena levou Moraes a cobrar esclarecimentos das forças de segurança.

Em resposta, a Polícia Penal encaminhou um relatório que embasou a decisão de Moraes e registrou que, na saída do hospital, a equipe se deparou com "um número muito grande de populares bem próximo à viatura" que transportaria Bolsonaro. Os agentes relataram ainda que, diante do "risco iminente de eventual desordem", optaram por não usar força para acelerar o embarque.

Na decisão, Moraes afirmou que, por Bolsonaro estar em regime de prisão domiciliar, a segurança já é plenamente garantida pela Polícia Penal e pela Polícia Federal. "Não há necessidade da manutenção do GSI para realização de eventuais deslocamentos", escreveu. O ministro também determinou que "todo o transporte, deslocamento e escolta de Jair Messias Bolsonaro deverá ser organizado, coordenado e realizado pela Polícia Federal ou Polícia Penal", enquanto o GSI ficará restrito à proteção dos familiares.

Bolsonaro cumpre prisão domiciliar no inquérito que investiga sua suposta tentativa de coagir o Supremo por meio de autoridades americanas para reverter a condenação no processo do golpe de Estado, pelo qual foi sentenciado a 27 anos de prisão.

As mais lidas agora

Suco ideal para eliminar fezes sem dor: veja receita para soltar intestino

Rodriguinho critica Yasmin Brunet no BBB 24: 'Não está jogando'

Não é só o RG: veja o que mudou na CNH e entenda nova tabela de categorias

Notícias

+ Milionária: Prêmio estimado é de R$ 160 milhões; veja números e trevos

Tiroteio deixa três policiais mortos e dois feridos na Pensilvânia, nos EUA

Moraes retira GSI da escolta e determina padronização da segurança de Bolsonaro

Gilmar pede manifestação do Congresso, AGU e PGR sobre rito de impeachment de ministros do STF

Manifestantes argentinos comemoram rejeição de deputados a vetos de Milei

Homem armado mata três policiais e fere outros dois na Pensilvânia, EUA (polícia)

Tiroteio deixa três policiais mortos e dois feridos na Pensilvânia, diz comissário

Lula sobre Margem Equatorial: se tivermos problema, nós que seremos responsáveis

Eleição é daqui 18 meses e já tem gente prometendo indulto se eleito, diz Lula sobre Tarcísio

Copom mantém Selic em 15%

Suspeita de envolvimento no assassinato de ex-delegado é ouvida em SP