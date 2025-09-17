Após demora em hospital, Moraes determina regras para escolta de Bolsonaro

Após questionar a Polícia Penal do Distrito Federal sobre a demora para levar Jair Bolsonaro (PL) de volta à prisão domiciliar ao receber alta do hospital, no final de semana, o ministro do STF Alexandre de Moraes determinou hoje regras para o deslocamento e a escolta do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL).

O que aconteceu

Ministro ordenou que transporte, deslocamento e escolta de Bolsonaro sejam feitos pela Polícia Federal ou Penal. Agentes do GSI (Gabinete de Segurança Institucional) não participarão. Eles "permanecerão realizando a segurança dos familiares do custodiado", determinou.

Moraes afirmou que a segurança do ex-presidente "exige maior padronização". "Para se evitar os problemas ocorridos no último domingo, quando o desembarque e embarque foram realizados em local errado, ao ar livre e mediante diversas pessoas. O custodiado [Bolsonaro] permaneceu por longo tempo 'assistindo' a uma improvisada entrevista coletiva de seu médico."

No episódio citado pelo ministro, Bolsonaro ficou parado, de braços cruzados e em silêncio. Ele tinha um curativo na região do pescoço e estava acompanhado de um dos filhos, o vereador de Balneário Camboriú Jair Renan (PL-SC).

Ministro então pediu explicações à Polícia Penal do DF. Ele questionou por que o ex-presidente não foi levado imediatamente para casa após receber alta.

A Polícia Penal explicou que a equipe "se deparou com um número muito grande" de pessoas perto da viatura em que Bolsonaro iria embarcar. "Após o término da entrevista do médico, [Bolsonaro] embarcou no veículo e seguiu destino à sua residência", disse, em relatório enviado a Moraes.

Após o pedido de explicações de Moraes, o modo de escolta já havia mudado. Bolsonaro foi ao hospital ontem novamente, após passar mal. O ex-presidente chegou em carro próprio e o motorista estacionou no subsolo do DF Star, em um acesso longe da vista das pessoas. O veículo foi acompanhado por viaturas da Polícia Penal no trajeto entre a casa de Bolsonaro e o hospital. A saída, nesta quarta-feira, ocorreu da mesma forma.