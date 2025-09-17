Moradores de cidades da Grande Belo Horizonte relatam tremor de terra

Topo

Moradores de cidades da Grande Belo Horizonte relataram ter sentido um tremor de terra na noite de terça-feira, 16. Muitos demonstraram receio em razão do susto provocado pelos tremores. Nada foi citado sobre danos. Conforme publicações feitas nas redes sociais, os tremores foram observados em Contagem, Betim, Esmeraldas e Ribeirão das Neves pouco depois das 22h desta terça. Até a publicação desta nota, os municípios citados não confirmaram a ocorrência.

