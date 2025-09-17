Mineradora australiana confirma nova descoberta de terras raras e nióbio em MG

SÃO PAULO - A St George Mining confirmou uma nova grande descoberta de terras raras de alto teor e nióbio em seu Projeto Araxá, na cidade de mesmo nome em Minas Gerais, depois de receber resultados de sondagens, anunciou a mineradora australiana nesta quarta-feira.

A nova descoberta foi verificada em uma área localizada cerca de um quilômetro a leste do recurso mineral atual. A companhia afirmou que as concentrações de ímãs e terras raras são maiores do que a estimativa de recurso mineral. Os minerais encontrados incluem samário, usado na produção de ímas-cobalto que podem ser usados na fabricação de equipamentos militares como jatos F-35, afirmou a companhia.

"Estamos muito satisfeitos com os resultados das perfurações mais profundas realizadas em Araxá Leste, que confirmaram a continuidade e a extensão em profundidade desta descoberta de terras raras e nióbio de alto teor próxima à superfície", disse o presidente da St George Mining, John Prineas, em comunicado.

Depois do anúncio, as ações da companhia chegaram a saltar até 23,1%, para 0,096 dólar australiano, o maior valor desde maio de 2021. Os papéis registram o maior ganho percentual intradiário desde 15 de abril.

(Por Leticia Fucuchima em São Paulo e Keshav Singh Chundawat em Bengaluru)