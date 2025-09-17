Topo

Notícias

Milhares de manifestantes protestam em Londres contra visita de Trump

17/09/2025 13h06

Milhares de pessoas protestaram, nesta quarta-feira (17), em Londres, contra o presidente americano, Donald Trump, que chegou ao Reino Unido na terça-feira para uma visita oficial de três dias.

A manifestação, organizada pelo grupo "Stop Trump" (Parem Trump, em tradução literal), foi vigiada por mais de 1.600 efetivos das forças de segurança, informou a Polícia londrina.

Alguns cartazes exibidos pelos manifestantes traziam dizeres como "Os migrantes são bem-vindos, Trump não é bem-vindo", "Não ao racismo, não a Trump" e "Bombardear crianças em Gaza e festejar no Reino Unido".

Donald Trump aterrissou na noite de terça-feira do aeroporto de Stansted, em Londres, e iniciou, nesta quarta, em Windsor, sua segunda visita de Estado ao Reino Unido.

O presidente e sua esposa, Melania, foram recebidos com grande pompa ao meio-dia pelos reis Charles III e Camilla, no castelo de Windsor, uma das residências oficiais da monarquia, a cerca de 40 km de Londres. 

Mas a visita de Trump, cuja mãe era escocesa, enfrenta o firme repúdio de parte da sociedade britânica. 

"Queremos dar aos britânicos a oportunidade de expressarem seu ódio por Donald Trump, sua política e seu racismo", disse à AFP Zoe Gardner, da coalizão "Stop Trump".

"Tenho medo da forma como o mundo está sendo invadido por homens realmente maus", comentou, por sua vez, Jo Williamson, uma manifestante de 58 anos.

"Tivemos uma grande manifestação aqui neste fim de semana, muito racista, e queríamos nos expressar", acrescentou, em alusão a um ato organizado no sábado pela extrema direita, do qual participaram mais de 100.000 pessoas.

cla-ctx-psr/jvb/mvv/aa

© Agence France-Presse

As mais lidas agora

SALÁRIO MÍNIMO TERÁ NOVO AUMENTO após o CARNAVAL? Entenda

Chá milagroso para eliminar fezes sem força: como fazer receita caseira

Não é só o RG: veja o que mudou na CNH e entenda nova tabela de categorias

Notícias

Quem são os deputados do PT que votaram pela PEC da Blindagem? Veja lista

Milhares de manifestantes protestam em Londres contra visita de Trump

Centro-Sul processa 50,061 milhões de t de cana na 2ª quinzena de agosto

Vídeo de Romário sendo chamado de 'golpista' é de 2017

O que é a PEC da Blindagem e qual a situação atual da proposta no Congresso

Corrida presidencial do Chile começa com segurança e estabilidade dominando campanhas

ONU aumenta verba para hospedar países em Belém na COP30

Cinco presos morrem em motim em delegacia na Colômbia

Produção de etanol nos EUA recua 4,52%, para 1,055 milhão de barris por dia

Gleisi diz que Eduardo como líder da minoria é a 'desmoralização da Câmara'

Últimos dias de inverno devem ser marcados por nova onda de calor em SP e outras regiões