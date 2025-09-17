Milhares de manifestantes protestam em Londres contra visita de Trump

Milhares de pessoas protestaram, nesta quarta-feira (17), em Londres, contra o presidente americano, Donald Trump, que chegou ao Reino Unido na terça-feira para uma visita oficial de três dias.

A manifestação, organizada pelo grupo "Stop Trump" (Parem Trump, em tradução literal), foi vigiada por mais de 1.600 efetivos das forças de segurança, informou a Polícia londrina.

Alguns cartazes exibidos pelos manifestantes traziam dizeres como "Os migrantes são bem-vindos, Trump não é bem-vindo", "Não ao racismo, não a Trump" e "Bombardear crianças em Gaza e festejar no Reino Unido".

Donald Trump aterrissou na noite de terça-feira do aeroporto de Stansted, em Londres, e iniciou, nesta quarta, em Windsor, sua segunda visita de Estado ao Reino Unido.

O presidente e sua esposa, Melania, foram recebidos com grande pompa ao meio-dia pelos reis Charles III e Camilla, no castelo de Windsor, uma das residências oficiais da monarquia, a cerca de 40 km de Londres.

Mas a visita de Trump, cuja mãe era escocesa, enfrenta o firme repúdio de parte da sociedade britânica.

"Queremos dar aos britânicos a oportunidade de expressarem seu ódio por Donald Trump, sua política e seu racismo", disse à AFP Zoe Gardner, da coalizão "Stop Trump".

"Tenho medo da forma como o mundo está sendo invadido por homens realmente maus", comentou, por sua vez, Jo Williamson, uma manifestante de 58 anos.

"Tivemos uma grande manifestação aqui neste fim de semana, muito racista, e queríamos nos expressar", acrescentou, em alusão a um ato organizado no sábado pela extrema direita, do qual participaram mais de 100.000 pessoas.

