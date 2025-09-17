Topo

Notícias

México buscará fortalecer comércio e investimentos com Canadá durante visita de Carney

17/09/2025 15h18

O México buscará fortalecer o comércio com o Canadá, bem como os investimentos desse país em diferentes áreas da economia local durante a visita desta semana do primeiro-ministro Mark Carney, disse nesta quarta-feira (17) a presidente Claudia Sheinbaum.

O líder canadense visitará o México na quinta-feira e sexta-feira em um momento em que a ofensiva tarifária mundial do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, violou os termos do T-MEC, o acordo de livre comércio regional que os três países mantêm desde 2020.

Como parte de sua política protecionista, Trump impôs tarifas a alguns produtos exportados por seus parceiros e ameaça com mais taxas se seus vizinhos não agirem para frear o tráfico de drogas e a migração irregular para os Estados Unidos.

"Queremos fortalecer o comércio com o Canadá (...) em certos setores e, ao mesmo tempo, os investimentos no México em diferentes áreas da economia", afirmou Sheinbaum durante sua habitual coletiva matinal.

A mandatária de esquerda sublinhou que ambos os países desejam "manter o T-MEC" e saudou, por isso, o início das mesas de consulta relacionadas à futura revisão do acordo, prevista para janeiro de 2026.

O tratado de livre comércio da América do Norte foi questionado por Trump, que sustenta que seus termos são prejudiciais para a economia dos Estados Unidos e ameaçou renegociá-lo fora dos prazos previstos.

Sheinbaum ressaltou que a revisão do T-MEC é um mandato estabelecido "por lei" e não "algo que se invente neste momento".

"Está estabelecido na assinatura do tratado que nestas datas deveria abrir-se a convocatória para a consulta sobre a revisão do T-MEC que começará no próximo ano", pontuou.

Os governos do México e dos Estados Unidos publicaram nesta quarta-feira anúncios oficiais onde se estabelece o início do processo de consultas, os meios para participar e a duração do mesmo.

Sheinbaum afirmou que este procedimento é "muito importante" e servirá para abordar temas sensíveis, como as tarifas "decididas pelo governo dos Estados Unidos de maneira unilateral" ou assuntos em matéria laboral.

O México estabeleceu um período de 60 dias para este processo de avaliação do T-MEC, que poderia estender-se por mais 30 dias para equiparar-se aos 90 dias que foram propostos pelos Estados Unidos, detalhou a mandatária.

jla/ad/dd/am

© Agence France-Presse

As mais lidas agora

SALÁRIO MÍNIMO TERÁ NOVO AUMENTO após o CARNAVAL? Entenda

Não é só o RG: veja o que mudou na CNH e entenda nova tabela de categorias

PIS ANO-BASE 2023 CAI NESTA SEMANA ANTECIPADO? Veja CALENDÁRIO

Notícias

Flick sobre retorno de Yamal: 'É para estar 100%'

PL, Centrão e petistas dão aval a voto secreto na PEC da Blindagem

Fed corta suas taxas de juros em um quarto de ponto percentual, a 4%-4,25%

Embrapa: custo de produção do suíno sobe em agosto, mas cai para frango de corte

Justiça vê corrupção na área ambiental de governos Bolsonaro, Lula e Zema

México buscará fortalecer comércio e investimentos com Canadá durante visita de Carney

França lança campanha para adquirir manuscritos de Marcel Proust

Comissão do Senado dos EUA aprova indicados de Trump para postos diplomáticos em meio a esforço para acelerar confirmações

PEC da Blindagem: Veja como deputados votaram para reinstituir voto secreto

Fed melhora previsão de crescimento dos EUA para 1,6% em 2025

Fed corta os juros em um quarto de ponto, a 4%-4,25%, como esperado