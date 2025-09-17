Mediana de projeções do Fed para PCE sobe para 2026 e segue inalterada para 2025 e 2027

A mediana da projeções dos dirigentes do Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano) para a inflação nos Estados Unidos medida pelo índice de preços de gastos com consumo (PCE, na sigla em inglês) subiu para 2026, mas permaneceu inalterada para 2025 e 2027, mostrou o relatório de setembro, publicado nesta quarta-feira, 17.

A estimativa para este ano seguiu em 3% em setembro, mesmo patamar projetado em junho.

Para 2026, a mediana passou de 2,4% para 2,6%, nos mesmos documentos, enquanto a mediana de 2027 permaneceu em 2,1%. A mediana de longo prazo permaneceu inalterada em 2,0%. Esse mesmo patamar é projetado para 2028.

A mediana das projeções para o núcleo do PCE (que exclui itens voláteis, como alimentos e energia) em 2025 seguiu em 3,1%. A mediana de previsão para 2026 teve ajuste em alta, passando de 2,4% para 2,6%. Para 2027, a projeção foi reiterada em 2,1%. Para 2028, a projeção é de 2%. Não há projeções para o núcleo do PCE no longo prazo.

Nesta quarta-feira, o Comitê Federal de Mercado Aberto (FOMC, na sigla em inglês) do BC dos Estados Unidos reduziu a taxa dos Fed Funds (como é conhecida a taxa básica de juros dos EUA) para a faixa de 4% a 4,25%.