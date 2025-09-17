Materiais e equipamentos desaceleram inflação da construção no IGP-10 de setembro, afirma FGV

O aumento mais brando no custo de materiais de construção e mão de obra desacelerou a inflação do setor dentro do Índice Geral de Preços - 10 (IGP-10) de setembro, segundo a Fundação Getulio Vargas (FGV).

O Índice Nacional de Custo da Construção (INCC-10) passou de uma elevação de 0,82% em agosto para uma alta de 0,42% em setembro.

O Índice que representa o custo de Materiais, Equipamentos e Serviços saiu de um aumento de 0,83% em agosto para um avanço de 0,22% em setembro. Os gastos com Materiais e Equipamentos tiveram alta de 0,21% em setembro, enquanto os custos dos Serviços tiveram elevação de 0,28% no mês.

Já o índice que representa o custo da Mão de Obra passou de um aumento de 0,81% em agosto para uma elevação de 0,71% em setembro.