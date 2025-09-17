Manifestantes anti-Trump marcham por Londres enquanto presidente recebe boas-vindas da realeza

Por Catarina Demony e Sam Tabahriti

LONDRES/WINDSOR (Reuters) - Milhares de pessoas marcharam por Londres nesta quarta-feira para protestar contra a visita de Estado do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, ao Reino Unido, enquanto um grupo bem menor se reuniu do lado de fora do Castelo Real de Windsor, a oeste da capital, para lhe dar as boas-vindas.

Trump cumpre uma segunda visita de Estado sem precedentes ao Reino Unido e foi tratado com exibições de pompa real, incluindo uma procissão de carruagens em Windsor e um grande desfile militar.

Enquanto isso, um protesto "Trump não é bem-vindo" foi realizado a 40km de distância, no centro de Londres, organizado pela Coalizão Stop Trump e apoiado por outras organizações, incluindo a Anistia Internacional, associações de mulheres, como a Abortion Rights, e ativistas pró-palestinos.

"Eu simplesmente não gosto de nada do que Trump e seu governo representam em todo o mundo. (Eles são) absolutamente horríveis", disse Bryan Murray, um aposentado que compareceu com a esposa e segurou um cartaz onde se lia "Fora Trump".

Embora o primeiro-ministro britânico Keir Starmer tenha criado uma amizade improvável com Trump, o presidente norte-americano ainda divide a opinião pública. Uma pesquisa da YouGov mostrou que 45% acham que convidar Trump foi um erro, enquanto 30% consideraram um acerto.

Quatro pessoas foram presas na terça-feira após imagens de Trump ao lado do criminoso sexual Jeffrey Epstein serem projetadas no Castelo de Windsor. A questão pode vir à tona durante a visita depois que Starmer demitiu seu embaixador nos EUA por causa dos laços com Epstein na semana passada.

Mais de 1.600 policiais foram mobilizados para lidar com o protesto, que se deslocou pacificamente em direção ao Parlamento e exibiu faixas com os dizeres: "Não é bem-vindo aqui; não é bem-vindo em lugar nenhum", e "Trump, um grande retrocesso na evolução do homem". Segundo a polícia, cerca de 5.000 pessoas participaram do protesto.

Um porta-voz da Coalizão Stop Trump disse que a manifestação foi uma chance de mostrar ao governo e ao mundo que "o Reino Unido rejeita o ódio, a divisão e o autoritarismo".

O comparecimento nesta quarta-feira foi semelhante ao da visita de Estado anterior de Trump em 2019, mas muito menor do que o de sua primeira visita oficial ao Reino Unido como presidente, em julho de 2018, quando as estimativas variavam entre dezenas de milhares e 250.000 pessoas.

Mais cedo, em Windsor, algumas dezenas de partidários de Trump compareceram para ver o presidente chegar ao castelo, incluindo um homem usando um boné com os dizeres: "Trump estava certo sobre tudo".

O ex-policial de Nova York Steven DeFranco, de 64 anos, disse que soube que precisava fazer uma parada em Windsor durante sua viagem de negócios quando descobriu que Trump estava chegando.

"Ele está fazendo um trabalho fabuloso", disse DeFranco, descrevendo Trump como uma "luz radiante".

(Reportagem de Catarina Demony, Horaci Garcia e Ali Kicukgocmen em Londres, Sam Tabahriti e Marissa Davison em Windsor)