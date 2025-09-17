Topo

Lyft anuncia parceria com Waymo para lançar robotáxis em 2026 em cidade dos EUA

17/09/2025

A Lyft anunciou nesta quarta-feira, 17, uma parceria com a Waymo para lançar em 2026 um serviço de transporte totalmente autônomo em Nashville, nos Estados Unidos. De acordo com comunicado da empresa, a colaboração une "veículos autônomos de classe mundial", os chamados robotáxis, à experiência de atendimento da Lyft.

A iniciativa prevê que a subsidiária Flexdrive assuma a gestão integral da frota da Waymo na cidade, incluindo manutenção, infraestrutura e operações de depósito.

Inicialmente, os usuários poderão solicitar os carros autônomos pelo aplicativo da Waymo, mas a previsão é de que, ainda em 2026, as viagens também sejam integradas à plataforma da Lyft.

Segundo a Lyft, a parceria representa um passo importante para a expansão da mobilidade autônoma, combinando a tecnologia já comprovada da Waymo com a capacidade de gestão de frotas da Flexdrive.

A Waymo ressaltou que Nashville foi escolhida como parte de sua estratégia de escalar o serviço de corridas autônomas para mais pessoas em mais lugares.

O comunicado acrescenta que será implementada uma "integração dinâmica de mercado", permitindo que os veículos da Waymo sejam acionados tanto pela rede da Lyft quanto pela própria Waymo.

Além disso, a Lyft construirá uma instalação dedicada ao gerenciamento da frota autônoma, equipada com pontos de carregamento e serviços de manutenção, garantindo, segundo a empresa, a "experiência consistente e de alta qualidade" esperada pelos usuários das duas plataformas.

