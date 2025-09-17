Topo

Notícias

Lula veta PL que isentava Embrapa de taxas para registros de experimentos

17/09/2025 11h42

Brasília, 17 - O presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, vetou integralmente o projeto de lei aprovado pelo Congresso Nacional que isentava a Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa) do pagamento de taxas e de contribuições cobradas pelos órgãos reguladores em pedidos de registro e proteção de experimentos de pesquisa, produtos e tecnologias geradas.De acordo com mensagem publicada no Diário Oficial da União (DOU), o veto foi recomendado pelos ministérios Ministério do Planejamento e Orçamento (MPO) e do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços (MDIC)."A proposição legislativa contraria o interesse público ao instituir benefício de natureza tributária sem apresentar medida compensatória, estimativa de impacto orçamentário-financeiro e cláusula de vigência, o que reduziria as receitas oriundas de taxas e de contribuições e afetaria o equilíbrio financeiro das entidades, além de estar em desacordo com o disposto nos art. 132 e art. 139 da Lei nº 15.080, de 30 de dezembro de 2024, e no art. 14 da Lei Complementar nº 101, de 04 de maio de 2000", justificou o Planalto.

As mais lidas agora

Suco para aumentar a potência masculina: veja receita com melancia e limão

PIS ANO-BASE 2023 FOI CONFIRMADO e teve CALENDÁRIO DIVULGADO? Confira

Chá de banana com cravo e canela que emagrece rápido: confira receita

Notícias

Vídeo de Romário sendo chamado de 'golpista' é de 2017

O que é a PEC da Blindagem e qual a situação atual da proposta no Congresso

Corrida presidencial do Chile começa com segurança e estabilidade dominando campanhas

ONU aumenta verba para hospedar países em Belém na COP30

Cinco presos morrem em motim em delegacia na Colômbia

Produção de etanol nos EUA recua 4,52%, para 1,055 milhão de barris por dia

Gleisi diz que Eduardo como líder da minoria é a 'desmoralização da Câmara'

Últimos dias de inverno devem ser marcados por nova onda de calor em SP e outras regiões

Justiça autoriza bloqueio nas contas de empresário que matou gari em BH

Reino Unido exibe toda a sua pompa para visita de Estado de Trump

Cientistas relacionam mudanças climáticas a quase 18 mil mortes durante verão de 2025 na Europa