Topo

Notícias

Lula sobre Margem Equatorial: se tivermos problema, nós que seremos responsáveis

São Paulo

17/09/2025 19h41

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva disse, em entrevista à BBC, que o Brasil está "cumprindo todos os rigores da lei" no processo de pesquisa para a exploração de petróleo na Margem Equatorial. Ele afirmou que, se houver algum problema nesse processo, "nós seremos responsáveis para cuidar desse problema".

A declaração foi dada após Lula ser questionado sobre o conflito entre o discurso de defesa da transição energética e do enfrentamento às mudanças climáticas e de exploração de petróleo na Margem Equatorial. "Primeiro, é preciso saber qual é a necessidade de cada país. O Brasil é um país que tem petróleo e nós possivelmente temos petróleo na Margem Equatorial. E nós estamos pesquisando, cumprindo todos os rigores da lei, para que a gente possa fazer a pesquisa e saber se lá tem petróleo", declarou.

Lula disse que a Petrobras "é a empresa que tem a melhor tecnologia de prospecção em águas profundas" e que "nunca teve um incidente, diferentemente da empresa inglesa, que teve um problema no Golfo do México". "Nós nunca tivemos um problema. E, se nós tivermos um problema, nós seremos responsáveis para cuidar desse problema. Eu sou totalmente favorável de que haverá o momento em que o mundo não vai precisar de combustível fóssil. Mas este momento não chegou. Eu quero saber qual é o país do planeta que está preparado para ter uma transição energética capaz de abdicar do combustível fóssil?", completou.

As mais lidas agora

PIS ANO-BASE 2023 FOI CONFIRMADO e teve CALENDÁRIO DIVULGADO? Confira

Água com limão é boa para quê? Conheça os potentes benefícios para saúde

Chá milagroso para eliminar fezes sem força: como fazer receita caseira

Notícias

Confira números sorteados da Quina; prêmio é de R$ 576 mil

Colômbia pede à agência de aviação da ONU padrões globais para animais de estimação em aviões

Dupla Sena: Prêmio estimado é de R$ 10 milhões; veja números sorteados

Chimpanzés consomem álcool diariamente, indica estudo

Rede ABC suspende programa de Jimmy Kimmel "indefinidamente" após comentários sobre Charlie Kirk

Senadores pedem para PEC da Blindagem ir para análise na CCJ

Marcelo Pogliese: Lula fez três vetos específicos no projeto contra adultização

Alcolumbre diz que Eduardo Bolsonaro instiga EUA contra o Brasil e 'não dá para aceitar calado'

+ Milionária: Prêmio estimado é de R$ 160 milhões; veja números e trevos

Tiroteio deixa três policiais mortos e dois feridos na Pensilvânia, nos EUA

Moraes retira GSI da escolta e determina padronização da segurança de Bolsonaro