Topo

Notícias

Lula diz à BBC que não tem "nenhuma relação" com Trump

17/09/2025 18h48

(Reuters) - O presidente Luiz Inácio Lula da Silva disse que não tem "nenhuma relação" com o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, e descreveu as tarifas de Washington sobre produtos brasileiros como politicamente motivadas, de acordo com uma entrevista à BBC publicada nesta quarta-feira.

Lula também afirmou que os consumidores norte-americanos acabarão pagando preços mais altos como resultado das tarifas de Trump, de acordo com a entrevista.

(Reportagem de Harshita Meenaktshi em Bengaluru)

As mais lidas agora

PIS ANO-BASE 2023 FOI CONFIRMADO e teve CALENDÁRIO DIVULGADO? Confira

Suco ideal para eliminar fezes sem dor: veja receita para soltar intestino

Rodriguinho critica Yasmin Brunet no BBB 24: 'Não está jogando'

Notícias

Após meses de impasse, Motta decide votar urgência da anistia

Com prêmio estimado de R$ 1,8 milhão, veja dezenas sorteadas da Lotofácil

ABC suspende indefinidamente programa "Jimmy Kimmel Live!" após comentários sobre Kirk

Lotomania tem prêmio acumulado de R$ 4,1 milhões; confira dezenas sorteadas

Homem armado mata 3 policiais e fere outros 2 na Pensilvânia, EUA

Confira números sorteados da Quina; prêmio é de R$ 576 mil

Colômbia pede à agência de aviação da ONU padrões globais para animais de estimação em aviões

Dupla Sena: Prêmio estimado é de R$ 10 milhões; veja números sorteados

Chimpanzés consomem álcool diariamente, indica estudo

ABC suspende programa de Jimmy Kimmel "por tempo indeterminado" após comentários sobre Charlie Kirk

Senadores sinalizam resistência e pedem PEC da Blindagem na CCJ