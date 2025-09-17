Topo

Notícias

Lula diz à BBC que guerras na Ucrânia e em Gaza não estariam acontecendo se ONU funcionasse

São Paulo

17/09/2025 19h32

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva criticou, em entrevista à BBC, a Organização das Nações Unidas (ONU) e disse que, se ela estivesse "funcionando corretamente", as guerras na Ucrânia e em Gaza não estariam acontecendo.

"Se nós tivéssemos uma ONU funcionando corretamente, certamente essa guerra não teria acontecido. Não tem ninguém negociando porque a ONU não representa muita coisa. Hoje, se tivesse uma ONU funcionando, essa guerra não precisaria ter existido. Se a ONU estivesse funcionando, não precisava estar acontecendo Gaza", declarou o presidente.

Lula repetiu o discurso de que o que está acontecendo em Gaza é um "genocídio" cometido pelo governo de Israel. "E eu não acho que em Gaza tem uma guerra. Em Gaza tem um genocídio. Em Gaza tem um Exército (israelense) altamente sofisticado matando mulheres e crianças. E até o próprio povo judeu está contra isso porque toda vez eu vejo na imprensa passeata do povo judeu contra a matança que o Netanyahu está fazendo em Gaza", declarou.

As mais lidas agora

Chá de banana com cravo e canela que emagrece rápido: confira receita

Não é só o RG: veja o que mudou na CNH e entenda nova tabela de categorias

Laxante natural para soltar intestino preso: veja como preparar a bebida

Notícias

Suspeita de envolvimento no assassinato de ex-delegado é ouvida em SP

Argentinos marcham por mais financiamento para educação e saúde

Lula diz à BBC que guerras na Ucrânia e em Gaza não estariam acontecendo se ONU funcionasse

PF: Delegado era sócio oculto de empresa de mineração e faturaria R$ 30 mi

Caso Evandro: STJ mantém decisão que absolveu os 4 acusados pelo crime

'Vamos pegar os vagabundos', diz Tarcísio sobre suspeitos de matar ex-delegado-geral

'Se (a anistia) viesse para eu vetar, pode ficar certo de que eu vetaria', diz Lula

Transporte e escolta de Bolsonaro não serão feitos pelo GSI, manda Moraes

PL afirma que urgência de projeto da anistia está na pauta da Câmara desta quarta-feira

'Trump tem relação com Bolsonaro, não com o Brasil', diz Lula

Arábia Saudita e Paquistão assinam acordo de "defesa mútua"