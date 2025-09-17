Lula sanciona PL da Adultização, afaga Congresso e manda recado a Trump

O presidente Lula (PT) sancionou hoje o chamado "PL da Adultização" e enviou outras propostas que envolvem regulamentação e isenção de impostos a big techs em evento com afagos ao Congresso.

O que aconteceu

O ECA (Estatuto da Criança e do Adolescente) Digital foi aprovado pelo Congresso no fim de agosto. O projeto cria um conjunto de regras jurídicas para as big techs com o objetivo de proteger crianças e adolescentes na internet e obrigar empresas a apagar conteúdos que violem direitos das crianças e adolescentes.

Lula enviou ainda mais três medidas provisórias. Duas delas voltadas à área econômica, para estimular concorrência e atrair novos investimentos, e outra de controle. O projeto de regulamentação de conteúdo, elaborado pelo Ministério da Justiça e considerado mais polêmico, ficou de fora.

O projeto teve apoio desde o governo até a oposição. A pauta é vista como positiva para o governo, dado o interesse da oposição e à tração adquirida após o vídeo viralizar nas redes sociais. Lula cobra uma regulamentação mais restrita desde o início do mandato.

De 2022, o texto ganhou força no mês passado. A proposta voltou à prioridade após o youtuber Felca publicar um vídeo sobre "adultização" de menores de idade, que viralizou.

Em evento no Palácio do Planalto, Lula abriu o discurso distribuindo elogios ao Congresso. "Quero começar agradecendo o Parlamento brasileiro por ter dado uma demonstração de que todas as vezes em que é provocado para fazer coisa séria, o Parlamento provou que consegue fazer coisa séria", disse o presidente, na presença de deputados e senadores que participaram do projeto.

As presidências de nenhuma das Casas participou. O presidente da Câmara, deputado Hugo Motta (Republicanos-PB), era esperado, mas ficou em reunião com lideranças da oposição na residência oficial para debater o projeto de anistia aos condenados por 8 de Janeiro, sobre o qual o governo é contra.

Lula disse ainda que esperava que o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, estivesse assistindo ao evento. "Porque aqui nós estamos dando a demonstração que não há veto a nenhuma empresa, seja da origem do país que ela for, que queira vir trabalhar no Brasil e produzir atendendo a legislação brasileira", disse. Trump fez diversas ameaças de novas sanções caso o Brasil seguisse com projetos regulatórios de big techs.

Envio de projetos ao Congresso

O governo aproveitou o evento para enviar medidas provisórias próprias sobre o tema. A principal delas é o chamado "PL Concorrencial", do Ministério da Fazenda, que foca na concorrência entre as big techs.

A proposta visa a estabelecer regras antitrustes para as big techs. Pensado pela Secretaria de Reformas Econômicas, o projeto quer "garantir competitividade" num setor repleto de gigantes internacionais, que, até então, não têm regulação.

O controle seria feito pelo Cade (Conselho Administrativo de Defesa Econômica). Além disso, segundo interlocutores do governo, o texto "alinha o Brasil às regras da OCDE" (Organização para Cooperação e Desenvolvimento Econômico).

Também enviou a MP que cria a Política Nacional de Data Centers. Apelidado de ReData, o programa zera impostos federais (PIS, Cofins, IPI e tarifa de importação) para equipamentos de tecnologia utilizados datacenters. Com proposta inicial de cinco anos, o objetivo é atrair mais empresas da área.

MP da "proteção" fica para depois

Outro projeto de regulamentação das redes com foco no conteúdo deverá ter mais debates no governo. Segundo interlocutores, a proposta criada pelo Ministério da Justiça que tinha na mira, entre outros aspectos, fiscalizar os materiais criados nas redes sociais não será enviada hoje.

O projeto da Justiça mira a responsabilização civil de atos ilícitos nas plataformas. A ideia é voltada à "defesa da família": trazer para o ambiente digital regras de direito do consumidor que já valem para a vida comum e concentrar o debate em crimes contra crianças, adolescentes, a família e a saúde, como golpes e casos de exploração sexual, por exemplo.

É considerada uma pauta mais polêmica. Enquanto a "PL Concorrencial" já teve o debate feito com as grandes empresas internacionais, o governo ainda não chegou a um consenso sobre esta dos conteúdos, chamada por parte da oposição de "censura".

O que diz o "PL da Adultização"

O texto cria regras para as big techs e responsabiliza as plataformas digitais que se omitirem. As empresas terão que criar mecanismos para impedir que os jovens tenham acesso a materiais ilegais, danosos e em desacordo com a classificação de idade, incluindo pornografia.

Plataformas terão de comunicar autoridades sobre conteúdos de violações a crianças e adolescentes. A proposta determina que as empresas guardem por seis meses os dados do usuário responsável pelo conteúdo, materiais produzidos e compartilhados.

Empresas terão de implementar ferramentas de controle parental. Contas de menores até 16 anos precisarão ser vinculadas a responsáveis. Em paralelo, os provedores terão que investir em mecanismos mais robustos de verificação de idade.

Menos publicidade direcionada. O projeto proíbe o uso de dados de menores para montar perfis comportamentais usados para tornar esse público-alvo de publicidade segmentada e para explorar momentos de vulnerabilidade emocional com fins de consumo.

Multa de até R$ 50 milhões por infração. Em caso de descumprimento das regras, o projeto determina que as plataformas deverão pagar uma multa que pode chegar a R$ 50 milhões por infração, ou 10% do faturamento. Também ficam sujeitas à suspensão ou à proibição das atividades no Brasil. O valor arrecadado irá para o Fundo Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente. As eventuais punições são aplicadas pela autoridade administrativa autônoma.