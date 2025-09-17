Liverpool cede, empate mas vence Atlético de Madrid nos acréscimos (3-2) na estreia na Champions

O Liverpool venceu o Atlético de Madrid por 3 a 2 nesta quarta-feira (17), em Anfield, na estreia das duas equipes na Liga dos Campeões.

Diante de sua torcida, os 'Reds' abriram 2 a 0 logo no início com gols de Andrew Robertson aos 4 minutos e Mohamed Salah aos 6, fazendo crer que poderia aplicar uma goleada histórica. Mas a equipe comandada pelo técnico argentino Diego Simeone se recuperou e conseguiu empatar com dois gols de Marcos Llorente (45'+3 e 81').

Llorente foi o algoz do Liverpool há cinco anos, quando o Atlético se recuperou de uma desvantagem de 2 a 0 e venceu por 3 a 2 em Anfield, em uma partida acirrada das oitavas de final.

A história parecia que ia se repetir, mas desta vez o Liverpool comemorou no final.

Nos acréscimos, Virgil van Dijk (90'+2) marcou de cabeça o gol da vitória do time do norte da Inglaterra após ficar livre de marcação num escanteio cobrado por Szoboszlai.

Os 'rojiblancos', 11º colocados na LaLiga com apenas uma vitória em quatro rodadas, enfrentaram um de seus testes mais difíceis ao visitar o atual campeão da Premier League.

Já o Liverpool de Arne Slot lidera o campeonato inglês com uma campanha 100% e é um dos times que mais se fortaleceu na última janela de transferências.

A contratação mais recente foi a do sueco Alexander Isak, por quem os 'Reds' pagaram € 145 milhões (cerca de R$ 909 milhões na cotação atual). O atacante, que vai fazer 26 anos no domingo, foi titular nesta quarta-feira.

