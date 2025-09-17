Topo

Notícias

Linha-2 Verde do Metrô de SP registrou lentidão na manhã desta quarta-feira

São Paulo

17/09/2025 10h30

Passageiros relataram transtornos em estações da Linha-2 Verde do Metrô de São Paulo na manhã desta quarta-feira, 17. Uma ocorrência foi registrada por volta das 6h50.

Os trens da via começaram a circular com velocidade reduzida e maior tempo de parada nas plataformas em razão da presença de um passageiro na passarela de emergência na região da Estação Tamanduateí, segundo disse a companhia.

A circulação dos trens na Linha 2-Verde entrou em processo de normalização pouco depois das 7h. "Após inspeção realizada na região da Estação Tamanduateí nenhum passageiro foi localizado", afirmou o Metrô.

Em razão desta ocorrência, os trens da Linha 15-Prata também circularam com restrição de velocidade. Por volta das 9h, a circulação já estava normalizada.

As mais lidas agora

SALÁRIO MÍNIMO TERÁ NOVO AUMENTO após o CARNAVAL? Entenda

Laxante natural para soltar intestino preso: veja como preparar a bebida

Suco ideal para eliminar fezes sem dor: veja receita para soltar intestino

Notícias

Bolsonaro segue internado com problema renal e anemia

Polônia pede que UE encerre importações de petróleo da Rússia até 2026 e cita riscos geopolíticos

Japão não reconhecerá Estado palestino devido aos laços com EUA, diz mídia

Anistia a golpistas: líder governista acredita ter votos para derrubar urgência na Câmara

Anec projeta exportação de soja entre 7,2 milhões e 7,85 milhões de t em setembro

Linha-2 Verde do Metrô de SP registrou lentidão na manhã desta quarta-feira

Mãe de um dos suspeitos de matar o ex-delegado-geral Ruy Fontes é ouvida pela polícia

Papa lamenta situação "inaceitável" dos palestinos em Gaza e pede trégua

Arábia Saudita condena operação terrestre de Israel na Cidade de Gaza "nos termos mais fortes"

Filho que confessou morte de professora em MG é indiciado por feminicídio

Dinamarca comprará armas de precisão de longo alcance para combater ameaça russa