Linha-2 Verde do Metrô de SP registrou lentidão na manhã desta quarta-feira

Passageiros relataram transtornos em estações da Linha-2 Verde do Metrô de São Paulo na manhã desta quarta-feira, 17. Uma ocorrência foi registrada por volta das 6h50.

Os trens da via começaram a circular com velocidade reduzida e maior tempo de parada nas plataformas em razão da presença de um passageiro na passarela de emergência na região da Estação Tamanduateí, segundo disse a companhia.

A circulação dos trens na Linha 2-Verde entrou em processo de normalização pouco depois das 7h. "Após inspeção realizada na região da Estação Tamanduateí nenhum passageiro foi localizado", afirmou o Metrô.

Em razão desta ocorrência, os trens da Linha 15-Prata também circularam com restrição de velocidade. Por volta das 9h, a circulação já estava normalizada.