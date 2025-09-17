Limpa Air Fryer promete tirar gordura de fritadeira sem esforço; veja teste

A air fryer é feita para tirar a gordura dos alimentos, mas dá um trabalho na hora de limpar. Não à toa, uma das buscas mais frequentes é sobre como limpar o aparelho. Pensando em responder essa pergunta, o Guia de Compras UOL testou o Limpa Air Fryer Super Dom Spray.

Antes de começar o review, algumas considerações: comprei a minha air fryer em julho de 2024 e, desde então, não havia feito nenhuma limpeza de verdade nela - apenas na bandeja. Ou seja, estava realmente suja e, para melhor efeito do teste, um dia antes fiz um hambúrguer que soltou muita gordura, principalmente na bandeja.

O que gostamos

Fácil de limpar. O "modo de usar" orienta agitar bem o produto antes de utilizá-lo, aplicar o spray na superfície desejada, a uma distância de 20 cm, e deixar agir por cinco minutos. O objetivo é dissolver toda a gordura. Em seguida, com uma esponja com bastante água, remover todo o excesso do produto. Realmente é simples assim.

Sem cheiro. Por se tratar de um produto de limpeza e como sou bem sensível a fragrâncias e perfumes, cogitei se teria um odor forte, mas ele não tem. Vale deixar, depois da limpeza, a porta da air fryer aberta por alguns minutos para respirar, mas o equipamento não fica com cheiro impregnado.

Valor. O preço é atrativo quando comparado com produtos similares, como os desengordurantes de air fryer.

Pontos de atenção

Pode não limpar na primeira vez. No próprio produto eles falam que, se necessário, devemos aplicar mais de uma vez. Isso aconteceu comigo. Apesar de sentir uma diferença na primeira limpeza, achei que ainda tinha gordura incrustada. Na segunda vez, melhorou.

Capacidade. Gastei mais o produto (que contém 250ml/ 120g) com duas lavagens. Senti que ele ficou aproximadamente pela metade, mas, claro, depende de quanto você vai aplicar. No meu caso, o produto pode não durar muitas aplicações.

Quem pode gostar desse produto?

O Limpa Air Fryer é ideal para quem busca praticidade na limpeza do dia a dia. No entanto, o produto pode não render muitas aplicações em equipamentos com sujeira incrustada. Nesses casos, a limpeza pode exigir mais de uma aplicação e ainda assim, alguns resíduos podem permanecer.

