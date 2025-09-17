Justiça vê corrupção na área ambiental de governos Bolsonaro, Lula e Zema
A Justiça Federal em Minas Gerais apontou suspeitas de corrupção envolvendo servidores de seis órgãos públicos que lidam com meio ambiente e mineração dos governos de Jair Bolsonaro (PL), Lula (PT) e Romeu Zema (Novo), em Minas Gerais
O que aconteceu
Operação Rejeito desarticulou esquema de corrupção envolvendo empresas da área de mineração. O grupo teria atuado por meio de pagamento de propinas para obter vantagens para liberar sua atuação em diferentes projetos de mineração nos seguintes órgãos: ANM (Agência Nacional de Mineração), Semad (Secretária de Estado de Meio Ambiente de Minas Gerais), Iphan (Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional), Feam (Fundação Estadual de Meio Ambiente de Minas Gerais), IEF (Instituto Estadual de Florestas de Minas Gerais) e Copam (Conselho Estadual de Política Ambiental de Minas Gerais).
Prejuízo de R$ 18 bilhões aos cofres públicos. Segundo perícia da PF, juntos, os projetos minerários que foram liberados por meio do suposto esquema criminoso tiveram lucro de R$ 10 bilhões e podem gerar ainda um prejuízo de R$ 18 bilhões aos cofres públicos.
A Justiça Federal afirma que a investigação demonstrou indícios "corrupção sistêmica" no governo de MG. Também viu envolvimento de dois diretores da ANM. "Verificam-se realizadas diligências específicas aptas o bastante a demonstrar a existência de fortes indícios da prática dos crimes investigados, os quais notadamente apontam para a atuação dos investigados junto a órgãos públicos, ANM, Semad, Iphan, Feam, IEF, Copam, com provável pagamento de vantagens indevidas para obtenção de contrapartidas irregulares, consubstanciadas em prioridade e principalmente na obtenção ilícita de concessão/autorização ambiental para levar a efeito projetos minerários irregulares.", diz a decisão que autorizou a operação.
Zema (Novo) é o governador de Minas Gerais desde 2018. Episódios envolvendo o grupo criminoso e órgãos ambientais do Estado teriam ocorrido desde 2020, segundo a PF. Além disso, diretores da ANM alvos da investigação são suspeitos de atuar para o grupo criminoso desde, pelo menos, 2019, período que abarca o governo Bolsonaro (2018-2022).
Justiça mandou afastar investigados das funções públicas. Também foi pedida a prisão dos seguintes servidores públicos federais e estaduais suspeitos de receberem propina e que poderiam prejudicar as investigações caso fossem mantidos em liberdade.
- Rodrigo Gonçalves Franco, nomeado presidente da Feam em novembro de 2023 e que teria recebido propinas até em 2025 para favorecer um grupo criminoso em uma disputa conta a mineradora Vale;
- Leandro Cesar Ferreira de Carvalho, ex-gerente da ANM em Minas que já havia sido afastado por investigação da PF em março deste ano e que teria seguido atuando para o grupo criminoso. Ele é suspeito de vazaro informações sigilosas, direcionar pareceres e inclusive submeter minutas de documentos do órgão para avaliação do grupo criminoso, segundo a PF;
- Guilherme Santana Lopes Gomes, diretor da ANM suspeito de atuar para favorecer o grupo criminoso desde 2019 de forma ininterrupta e que teria atuado para favorecer o grupo ao longo de 2024, já no governo Lula. Ele já havia sido indiciado por prevaricação em outra investigação da PF envolvendo o grupo criminoso;
- Caio Mario Trivelatto Seabra Filho, outro diretor da ANM que, segundo a PF, teria recebido R$ 3 milhões de propina e atuado para alterar uma resolução do órgão editada em 2021 com objetivo de beneficiar o grupo criminoso e também de atuar em uma reunião colegiada do órgão em 2024 para favorecer o mesmo grupo, além de aparecer em diálogos de Whatsapp vazando informações a integrantes do grupo;
- Arthur Ferreira Rezende Delfim, diretor da Feam que, segundo a Justiça Federal, teve demonstrado "inequivocadamente" que ele recebia e segue recebendo propina para atuar em favor dos interesses do grupo criminoso.
Grupo não comenta. O UOL entrou em contato com a companhia Gute Sicht e a organização do Grupo Minerar e aguarda posicionamento. O espaço segue aberto para manifestação. Além dos servidores mencionados acima, há funcionários de outros órgãos públicos investigados e que não foram alvos de mandados de prisão.
Governo de MG também foi procurado. Ainda não comentou. A ANP também ainda não se pronunciou.
Assevera a autoridade policial, a existência de corrupção sistêmica, tendo havido a montagem de uma estrutura profissional do crime em Minas Gerais, a qual mediante pagamento de vantagens indevidas (propinas) e fraudes diversas, deu andamento a projetos de exploração minerária, em franco prejuízo ao meio ambiente, inclusive localizados em regiões de grande interesse histórico-ambiental da sociedade mineira, de forma que as provas até então obtidas são aptas a conferir suporte à presente representação.
As condutas investigadas revelam absoluto desprezo pelas normas de proteção ambiental e disposição inequívoca para causar danos de caráter irreparável ao patrimônio arqueológico nacional. A periculosidade concreta dos investigados se manifesta não apenas na gravidade dos atos já praticados, mas na demonstrada propensão para reiterar as condutas delituosas.
Trechos da decisão da Justiça Federal em Minas Gerais que mandou afastar e prender servidores públicos federais e estaduais
Teia de empresas
Grupo investigado havia constituído mais de 42 empresas. Investigações da PF mapearam a rede criada pelo grupo criminoso liderado pelo empresário Alan Cavalcante dos Santos.