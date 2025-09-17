Justiça autoriza bloqueio nas contas de empresário que matou gari em BH

A Justiça de Minas Gerais autorizou o bloqueio em contas de Renê da Silva Nogueira Júnior, réu pela morte do gari Laudemir de Souza Fernandes, e da esposa dele, a delegada Ana Paula Lamego Balbino Nogueira.

O que aconteceu

Bloqueio de mais de R$ 1,2 milhão nas duas contas. O juiz Marcus Vinicius do Amaral Daher, da 3ª Vara Cível de Contagem determinou o bloqueio dos valores existentes em contas bancárias e aplicações financeiras de titularidade de Renê e Ana Paula.

Também foi expedida ordem de restrição de todos os veículos registrados em nome dos réus. Na decisão, o magistrado também pediu as últimas três declarações de imposto de renda dos réus e a lista de imóveis em todo o território nacional.

Decisão atende a um pedido feito pela filha de Laudemir, que é adolescente. O advogado que representa a jovem solicitou a indenização por danos morais, pensão mensal e o custeio de sessões de terapia.

Juiz considerou a investigação da polícia para determinar bloqueio dos bens. "A materialidade e os fortes indícios de autoria do ato ilícito geram uma elevada probabilidade de que ele seja condenado a reparar os danos causados", escreveu o magistrado.

A alta probabilidade de uma condenação em valor expressivo também é citada pelo juiz. Além disso, ele escreveu que: "conforme bem observado pelo Ministério Público, a sucessiva contratação de advogados particulares pelo primeiro réu já constitui um indício de que seu patrimônio está sendo diminuído para custear sua defesa criminal".

Magistrado também argumentou que a delegada, esposa de Renê, pode ser responsabilizada. "Por se tratar de delegada de polícia e proprietária da arma de fogo utilizada no crime, recaía sobre ela um dever qualificado de guarda e vigilância sobre o armamento. Aparentemente, houve uma falha nesse dever, permitindo que seu cônjuge tivesse acesso à arma e a utilizasse para cometer o homicídio", diz trecho da decisão.

Assim, em análise preliminar, há plausibilidade na tese de que ela também deva responder pela reparação dos danos. O perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo também está claramente configurado.

Marcus Vinicius do Amaral Daher, juiz da 3ª Vara Cível de Contagem

O UOL tenta contato com os advogados dos réus. O espaço segue aberto para manifestação.

Empresário virou réu

Renê Silva foi preso por matar um gari em BH Imagem: Reprodução de redes sociais

Renê, que já havia confessado o assassinato, agora é réu e será julgado por quatro crimes. A juíza Ana Carolina Rauen Lopes de Souza aceitou a denúncia do Ministério Público estadual e ele vai responder por homicídio triplamente qualificado, ameaça, fraude processual e porte ilegal de arma de fogo.

Prisão preventiva do empresário foi mantida. A defesa de Renê havia solicitado a liberdade dele, mas a Justiça entendeu que ele deverá aguardar o julgamento dentro da cadeia.

Defesa da família de Laudemir disse ter recebido "com confiança" a decisão da Justiça em acolher a denúncia contra Renê. "Esse é um passo fundamental para que este crime hediondo seja devidamente seja levado a julgamento pelo Tribunal do Júri. Reafirmo meu compromisso de seguir acompanhando cada fase do processo ao lado da família, sem medir esforços, até que todos os responsáveis sejam responsabilizados e punidos com o rigor da lei", disse ao UOL o advogado Tiago Lenoir.

Justiça acolheu pedido do MP e desmembrou a ação que cita Ana Paula do processo que vai julgar Renê. Delegada havia sido indiciada pela prática dos crimes de porte ilegal de arma de fogo, na modalidade "ceder/emprestar", por prevaricação. Foi a arma dela que o empresário usou para matar Laudemir.

Desmembramento possibilita acordo de não persecução penal. O caso dela será remetido para uma das varas criminais de Belo Horizonte, competente para processar e julgar crimes comuns. As infrações imputadas a ela possuem penas mínimas que não ultrapassam quatro anos, cometidas sem violência ou grave ameaça, o que, em tese, viabiliza proposta de Acordo de Não Persecução Penal, desde que ela se declare culpada das acusações.

Caso assine o acordo, a delegada não será processada criminalmente. Como penas previstas para quem firma o acordo de não persecução penal estão prestação de serviços públicos ou pagamento de multa.

Ana Paula também é investigada na esfera administrativa da Corregedoria da Polícia Civil de Minas Gerais. Nesse caso, o inquérito ainda não foi concluído e ela pode sofrer desde advertência à suspensão, ou até mesmo perder o cargo de delegada.