JHSF cria veículo de investimento de R$4,6 bi para ativos do grupo

(Reuters) - A JHSF Participações anunciou na noite de terça-feira acordo vinculante para a estruturação de um veículo de investimento no montante de cerca R$4,6 bilhões para compra e venda de estoques, lotes e produtos imobiliários da empresa prontos e em desenvolvimento.

A empresa não informou com quem assinou o acordo. O foco da nova empreitada serão os complexos imobiliários Cidade Jardim e Boa Vista, e também Boa Vista Estates, Boa Vista Village, Reserva Cidade Jardim, São Paulo Surf Club Residences (fase 1), e Fazenda Santa Helena, afirmou a JHSF em fato relevante.

A JHSF afirmou que conclusão da transação permitirá que a companhia tenha uma estrutura de capital "mais dinâmica e moderna, na qual os projetos de incorporação imobiliária atuais e futuros, desenvolvidos e geridos pela companhia, poderão ser conduzidos conjuntamente com capital de investidores".

Segundo a empresa, isso permitirá "ao mercado ter uma visão mais precisa do valor intrínseco e do potencial de geração de valor da JHSF", sem dar detalhes.

(Por Tiago Brandão)