Japão não reconhecerá Estado palestino devido aos laços com EUA, diz mídia

TÓQUIO (Reuters) - O Japão não reconhecerá um Estado palestino por enquanto, uma decisão provavelmente tomada para manter as relações com os Estados Unidos e para evitar um endurecimento da atitude de Israel, informou o jornal Asahi nesta quarta-feira, citando fontes governamentais não identificadas.

Vários governos, incluindo os de Reino Unido, França, Canadá e Austrália, disseram que reconhecerão um Estado palestino na Assembleia Geral da ONU neste mês, aumentando a pressão internacional sobre Israel em relação às suas ações no território.

Os Estados Unidos haviam solicitado ao Japão que renunciasse ao reconhecimento de um Estado palestino por meio de vários canais diplomáticos, enquanto o ministro das Relações Exteriores da França, Jean-Noel Barrot, havia insistido fortemente para que seu colega japonês o reconhecesse, informou a agência de notícias Kyodo na semana passada.

O Japão vem realizando uma "avaliação abrangente, incluindo o momento e as modalidades apropriadas, da questão do reconhecimento do Estado palestino", disse o ministro das Relações Exteriores, Takeshi Iwaya, em uma coletiva de imprensa na terça-feira.

O secretário-chefe do Gabinete, Yoshimasa Hayashi, principal porta-voz do governo, repetiu a declaração em uma coletiva de imprensa nesta quarta-feira, quando perguntado sobre a reportagem do Asahi.

Mas Hayashi expressou um "grave sentimento de crise" em relação ao ataque terrestre israelense à Cidade de Gaza, dizendo que "as próprias bases de uma solução de dois Estados podem estar desmoronando".

Ele pediu a Israel que "tome medidas substanciais para acabar com a grave crise humanitária, incluindo a fome, o mais rápido possível".

Em uma reunião da ONU na sexta-feira, o Japão estava entre as 142 nações que votaram a favor de uma declaração que delineia "medidas tangíveis, com prazo determinado e irreversíveis" para uma solução de dois Estados entre Israel e os palestinos.

Mas o Asahi disse que o primeiro-ministro japonês, Shigeru Ishiba, não deve comparecer à reunião de 22 de setembro sobre o assunto durante o encontro da ONU em Nova York.

Dentro do Grupo dos Sete países, as autoridades alemãs e italianas consideraram "contraproducente" o reconhecimento imediato da Palestina.

(Reportagem de Kantaro Komiya; Reportagem adicional de Kiyoshi Takenaka)